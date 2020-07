Viola Petersson

Eberswalde, Bernau (MOZ) Experten zufolge sorgt Corona vorübergehend für eine Atempause bei den Kaufpreisen von Baugrund, Häusern und Wohnungen. "Perspektivisch ist jedoch wieder mit einer Belebung des Immobilienmarktes zu rechnen", sagt Thomas Thiet, Sprecher der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG.

Dazu würden neben der anhaltenden Niedrigzinsphase insbesondere aktuelle Tendenzen einer Reurbanisierung beitragen. Von diesem Trend, aus den großen Städten in Umlandgemeinden mit niedrigeren Immobilienpreisen und höherer Wohnqualität umzuziehen, "werden gerade auch Eberswalde und Bernau profitieren", so die Prognose der Makler und Vermittler.

Wie ist die Barnimer Kreisstadt darauf vorbereitet? Aktuell ist die Marktlage mehr als übersichtlich. Zwei private Investoren entwickeln gerade zwei Eigenheimstandorte: zum einen in Ost-end an den Ostender Höhen bzw. am Rohrpfuhl, neben dem im Bau befindlichen Mehrgenerationenspielplatz Am Tempelberg (mit 16 Parzellen) sowie in Finow an der Eberswalder Straße/Ahornstraße (sechs Parzellen). Die Vermarktung läuft bzw. ist bereits abgeschlossen.

Die Stadt Eberswalde selbst unterbreitet aktuell kein Angebot, wie beim Blick auf die Webseite deutlich wird. Im Frühjahr wurden die letzten Parzellen an den Ostender Höhen veräußert. Doch: Die Kommune bereitet neue Standorte vor. Zum einen in der Clara-Zetkin-Siedlung, ein Gebiet, das den Namen der Eberswalder Schlagersängerin Bärbel Wachholz tragen wird. Zum anderen in Finow, auf dem Gelände des ehemaligen Hubschrauberlandeplatzes, das nach der Eberswalder Ärztin Dr. Christel Brauns benannt wird. An beiden Standorten zusammen könnten sich in den nächsten Jahren mehr als 100 Familien den Traum vom Eigenheim erfüllen.

Für den Bärbel-Wachholz-Weg hat die Stadt soeben die Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt ausgeschrieben. Der Auftrag wird in Kürze vergeben, so dass es im Oktober mit dem Straßenbau losgeht. Läuft alles nach Plan, könnten gut 20 Grundstücke im ersten Quartal 2021 in die Vermarktung gehen, so Baudezernentin Anne Fellner auf Anfrage. Der zweite Bauabschnitt sei zeitlich abhängig vom sogenannten Umlegungsverfahren und der Mitwirkungbereitschaft der privaten Grundstückseigentümer. Im Rathaus geht man davon aus, dass nach einer möglichen Erschließung 2022/23 der Verkauf Anfang 2023 starten könnte.

Für den Christel-Brauns-Weg wiederum seien die Erschließungsarbeiten für den Herbst 2021 geplant. Die naturschutzrechtlichen Probleme, die die Entwicklung des Standortes erschwerten, seien unterdessen geklärt, so Fellner. Zauneidechse und Schlingnatter werden umgesiedelt. Auch einige vorbereitende Arbeiten, wie das Umverlegen von Leitungen auf der Konversionsfläche, seien bereits erfolgt. So dass ein Verkaufsstart im zweiten Quartal 2022 realistisch erscheine.

Ein möglicher dritter Standort, eine kleinere städtische Fläche auf dem Gelände des Landesbehördenzentrums in Südend, an der Wiedemann-/Ecke Eksteinstraße, ist indes am Widerstand der Stadtverordnetenversammlung gescheitert. Er habe nicht die Zustimmung im Parlament gefunden. Das Areal, so der Wille der Abgeordneten, soll als Grün erhalten bleiben.

Kleingärten vorerst geschützt

Für Unruhe sorgt aktuell ein Verkauf in Nordend an der Ackerstraße. Im Rahmen einer Auktion wurde eine 12 000 Quadratmeter große Fläche, die Teil der Kleingartensparte Sankt Georg ist, veräußert. Gerüchte ob des Neubaus von Einfamilienhäusern machen die Runde. Baudezernentin Anne Fellner erklärt dazu: Zum einen genießen die Gärten Schutz nach dem Bundeskleingartengesetz. Zum anderen sei die Fläche im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt nach wie vor als Grünfläche mit der Zweckbindung Dauerkleingärten ausgewiesen. Wolle der neue Eigentümer dort also Wohnhäuser errichten, müsste dafür der FNP geändert werden. Und es sei ein Bebauungsplan erforderlich. Bislang sei der neue Besitzer nicht an die Stadt herangetreten. Dass die Kommune selbst bei der Auktion mitgeboten hat, begründet die Dezernentin so: "Unsere Motivation war die Sicherung der Kleingärten."

In puncto selbstgenutztes Wohneigentum hat der Osten in den vergangenen Jahren deutlich aufgeholt. In Brandenburg liegt die Quote (Stand 2018) bei knapp 48 Prozent. Bundesweiter Durchschnitt sind 46,5 Prozent. 2018/19 wurden in Eberswalde 135 Baugenehmigungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser erteilt.