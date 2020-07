Wolfgang Balzer

Tremmen Es ist bewundernswert, wie vielseitig einst auf dem Lande der Naturwerkstoff Holz verwendet wurde. Im Tremmener Dorfmuseum wird kurzem in der diesjährigen Sonderausstellung "Vom Baum zum Holzwagen" die Geschichte von dessen Verwendung lebendig und erinnert gleichzeitig an die heutige Bedeutung des Baumes als Rohstoff sowie das Klima.

Wer die 1879 von Ferdinand Lehnhardt gegründete ehemalige Stellmacherei betritt, könnte meinen, dass gerade erst das Tagwerk beendet wurde. Aber das wurde es bereits letztmalig 1958, als die Werkstatt für immer schloss und 42 Jahre später auf Initiative von Lothar Lehnhardt als Tremmener Dorfmuseum wiederbelebt wurde. Das bis vor rund 60 Jahren genutzte Handwerkszeug und alle Geräte sind wie damals gebrauchsfähig vorhanden und eine perfekte Einstimmung auf die von Jutta Wenzel, Mitglied des Museumsvereins, konzipierte diesjährige Sonderausstellung in der oberen Etage.

Bauzeichnungen für die in früheren Jahrhunderten für die verschiedensten Transporte benötigten speziellen Wagen und auch für Kutschen, einstmals fast ausschließlich aus Holz gebaut, vermitteln einen übersichtlichen Eindruck vom ländlichen Transportwesen. Stellvertretend für die vielen Bauabschnitte eines Wagens dokumentiert Jutta Wenzel beispielsweise die Details der verschiedenen Arbeitsschritte beim Bau der Wagenräder, der in der Werkstatt des Hauses einst zum Alltag gehörte. Sie hat alle dafür erforderlichen Werkzeuge zusammengetragen.

Vogelgezwitscher begleitet den Besucher und einheimische Hölzer zeigen mit ihren Anschnitten sowohl die Borke, als auch die Struktur und Farbe des Holzes mit den unterschiedlich gewachsenen Jahresringen und Eigenschaften. Mit einer kleinen präzisen Dokumentation über die vielfältige Bedeutung des Waldes, so als Holzlieferant, Wasser- und CO2-Speicher sowie Sauerstoffproduzent, schließt Jutta Wenzel den Kreis zur heutigen Klimaproblematik.

"Es ist meine erlebte Geschichte", sagte Klaus Steglich (Jahrgang 1932) aus Lünow bei Brandenburg an der Havel zur Eröffnung. Er liebe die Schnitzkunst und habe unter seiner Anleitung in einer Olbernhauer Schnitzwerksatt die in der Sonderausstellung ausgestellten verschiedenen landwirtschaftlichen Transportwagen aus Holz sehr detailgenau gestalten lassen, erzählte er. So ist der Ackerwagen, mit Pflug und Egge beladen, ebenso dabei wie der Erntewagen mit dem Langbaum und der Jauchewagen, dirigiert vom Kutscher und gezogen mal von Pferden, mal von Ochsen. Er stellte sie dem Museum als Leihgabe zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Ausstellung der meterlange Holztransportwagen, der auch den Titel der Ausstellung symbolisiert. "Holz hat immer eine positive Ausstrahlung", empfindet Jutta Wenzel. Man könne es fühlen, riechen und auch gestalten. Diesen Eindruck vermittelt sie gegenwärtig sehens- und erlebenswert mit der Ausstellung im Tremmener Dorfmuseum. Da fehlt auch nicht ein eher kleines geschichtsträchtiges Stück Holz, immerhin mit Expertise, welche das Alter auf 650 Jahre dokumentiert. Es stammt aus der zweiten Bauetappe der benachbarten Tremmener Kirche.

Wegen der gegenwärtigen Festlegungen kann die Ausstellung in dieser Saison nur sonntags von 13.30 bis 17 Uhr besichtigt werden. Alle Vorkehrungen zur Einhaltung der Hygienebestimmungen hat der Museumsverein getroffen. Die Freilichtausstellung gegenüber kann dagegen täglich ohne Einschränkungen besucht werden.