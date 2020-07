Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Es ist traurig, wenn sich der Intendant des Theaters am Rand von Angela Merkel vorschreiben lassen muss, wann er seine Hände wäscht", sagte Landrat Gernot Schmidt (SPD) am Freitag in Bad Freienwalde. Anlass war die Eröffnung des Tagespflegestätte "Bethesda". Tobias Morgenstern habe, wie berichtet, auf der Internetseite erklärt, dass er sich von Angela Merkel nicht vorschreiben lasse, wann er seine Hände wäscht.

Aufgrund der Einhaltung dieser Hygienevorschriften und der Eindämmungsverordnung mit drei Monaten Zwangspause habe der Landkreis Märkisch-Oderland jedoch die Corona-Krise bisher gut gemeistert, betonte der Verwaltungschef. Die 60 Beatmungsplätze in den Krankenhäusern im Landkreis seien zu keiner Zeit voll ausgelastet gewesen.

"Wir haben nicht das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden", sagte der Landrat bewusst bei diesem Termin. Denn im Seniorenheim Bethesda und der gleichnamigen Tagespflege werden Menschen betreut, die aufgrund ihres Alters hinsichtlich der Infektionsgefahr durch das Coronavirus als Risikogruppe gelten. Im Landkreis gebe es keine Elite, niemand habe die Entscheidung zu treffen, wer leben darf und wer nicht. "Der Pflegeberuf ist hart", so Schmidt. Er habe die Aufgabe, die Menschheit von der Wiege bis zum Alter zu zu begleiten.

Das Theater am Rand hat sich inzwischen von den Äußerungen des Intendanten distanziert.