München (dpa) Nationalspieler Leon Goretzka versteht den Wunsch nach mehr Spannung in der Fußball-Bundesliga. Die deutsche Meisterschaft sei aber "der fairste Titel der Saison, weil sie über 34 Runden geht", sagte der 25-Jährige im Interview der "Bild am Sonntag".

Als Spieler des FC Bayern gefalle ihm "natürlich" die Münchner Dominanz mit zuletzt acht Meisterschaften in Serie. "Aber ich verstehe auch, wenn Fans und Spieler anderer Teams andere Meinungen haben." Die Bundesliga lebe "vom Wettbewerb, der auch uns im Idealfall noch besser macht".

Im August können die Double-Sieger das in der Champions League beweisen. Am 8. August trifft München im Achtelfinal-Rückspiel auf den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0). In den weiteren K.o.-Spielen könnten unter anderem der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City oder Juventus Turin warten.

"Mit dem Gewinn von Meisterschaft und Pokalsieg haben wir jetzt schon eine tolle Saison gespielt", sagte Goretzka. "Jetzt arbeiten wir an der Kür. Dass die Konkurrenz und unser Weg ins Finale extrem herausfordernd ist, ist jedem klar."

