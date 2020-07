Noch einige wenige Tage wird Jann in die Kita in Velten-Süd gehen. Ab dem 8. August ist er in der Schule in Birkenwerder. © Foto: Marco Winkler

Velten (MOZ) Simone Enghusen und ihr Sohn Jann (6) haben die Glasknochenkrankheit. Der Gendefekt lässt die Knochen leicht brechen. Ein in Watte gepacktes Leben führt die Familie aus Velten nicht. Doch behördliche Hürden und wenig Spielraum bei Gesetzen machen der 41-jährigen Kämpfernatur zu schaffen.

Vor der Kita Kunterbunt in Velten-Süd: Jann darf ausgerechnet an einem seiner letzten Kita-Tage nicht mit den anderen auf dem Boden spielen. Sie könnten ihm versehentlich die Knochen brechen. Unter dem Verband, der seinen Oberschenkelknochen schützt, juckt und kratzt es schrecklich. "Es soll aufhören", klagt der Sechsjährige. Er chargiert zwischen Wut und Verzweiflung. Seine Mutter steigt aus ihrem Rollstuhl, tröstet Jann. Sie umarmen und herzen sich. Alles ist gut. "Bekomme ich zu Hause einen Lolli?" fragt Jann. Auf seinem Rollstuhl ist Speedy Gonzales abgebildet, die schnellste Maus von Mexico.

Jeder Bürokrat, der per Mausklick Entscheidungen über sie trifft, sollte ein Praktikum bei ihnen machen, wünscht sich Simone Enghusen. Sie meint das nicht als Vorwurf, sondern als Anregung. Die gelernte Logopädin ist Profi im Schreiben von Widersprüchen. Sie lässt sich nicht abbügeln. "Ich fordere ein, was mir zusteht." Ihre Botschaft: Es lohnt sich, dranzubleiben. Mit Löwenherz und trotz Glasknochen. Sie will anderen, die ebenfalls Steine in den Weg gelegt bekommen, Mut machen.

Für mehr Gerechtigkeit

Vergangene Woche Mittwoch kam endlich einmal eine gute Nachricht: Der Einzelfallhelfer, der Jann ab August in die Schule in Birkenwerder begleitet, hat zugesagt. "Er stand schon in den Startlöchern", sagt die 41-Jährige. Ihr Jann kommt in die erste Klasse. "Dabei habe ich mit 17, 18 immer gesagt, dass ich meine Krankheit nicht weitergeben möchte." Ihr Mann gab den Ausschlag. "Ich wusste ja, was auf uns zukommt." Ihr Mann liebte sie, beide würden sie ein Kind lieben. So ist es bis heute. Jann wird, das weiß seine Mutter aus eigener Erfahrung, selbstständig werden, eine Wohnung und einen Job finden. Geistig ist er gesund, nur seine Knochen sind es nicht. "Jann hat neben seinem Gendefekt noch das Fröhlichkeits- und Intelligenzgen."

So seien viele Betroffene mit der unheilbaren Krankheit: grade, klare und robuste Menschen – trotz zerbrechlicher Knochen. Jeder mache etwas aus seiner Situation, nehme sein körperlich eingeschränktes Leben in die eigenen Hände. "Ich wurde selbstbewusst erzogen, meine Eltern haben mich nie versteckt", erinnert sich Simone Enghusen. "Ich bin mir meines Andersseins aber schon jeden Tag bewusst." Reaktionen gebe es immer, "weil man anders ist". Das sei in Ordnung. Ein offener Umgang sei wichtig. Das war nicht immer so. Als Jugendliche war ihr einziger Wunsch, morgens aufzuwachen, aus dem Haus zu gehen und nicht beachtet zu werden. Doch ihr Umfeld machte ihr klar, dass sie als Mensch dazugehört.

Das Gefühl bekommt sie bei Behörden und Institutionen nicht immer. Manchmal macht es sie traurig, dass sie so viel kämpfen muss. "Von 50 Anträgen sind vielleicht fünf einmal so durchgewunken worden. Alle anderen – Widersprüche, jahrelanges Warten. Auf Dauer ist das anstrengend und macht die Lebensqualität kaputt." Ein Rentenantrag liegt noch vor Gericht, Probleme mit der Abrechnung einer Einzelfallhilfe ebenfalls. Selbst beim Sozialverband VdK ist die Kommunikation aufwendig. "Man muss überall immer hinterherrennen." Sie will sich Gehör verschaffen, für ein wenig mehr Gerechtigkeit und Gleichbehandlung.

Simone Enghusen ist klar, ihr Fall ist einer von vielen – und gleichzeitig ein Einzelfall mit speziellen Anforderungen, da nicht nur ihr Sohn, sondern auch sie selbst diese Beeinträchtigung hat. "Wir scheitern an den Gesetzen." Jeder Antrag auf Hilfe gehe durch mehrere Instanzen, Ablehnungs- und Widerspruchverfahren. Woran es in Behörden oft mangele: Empathie und Spielraum in der Gesetzesauslegung. "Die Gesetze müssten flexibler sein, auf Individualitäten Rücksicht nehmen." Auch für die Entscheider wie den Landkreis und die Krankenkasse wäre das von Vorteil. "Die starren Strukturen brechen letztendlich allen das Genick." Das normale Leben, um das sich die Familie bemüht, wird durch die Gesetzgebung behindert, nicht nur durch die körperliche Behinderung an sich.

Hinzu kommen alltägliche Hürden. So lief die Anfangszeit in der integrativen Kita nicht reibungslos. "Wir hatten sechs Wochen Probezeit." Das sei schon kurios gewesen. Nach einem halben Jahr dann ein Gesprächstermin: "Die Integrationserzieherin meinte, Jann integriere sich schlecht. Er hat zwar mit anderen gespielt, hing aber natürlich wie eine Klette an seiner Einzelfallhilfe." Diese sollte abgeschafft werden. Simone Enghusen konnte klar machen, dass bei ihrem Sohn alles dreimal so lange dauert wie bei anderen Kindern: das Wickeln, das An- und Ausziehen. Betreuung in Zeitlupe. Bei 16 Kindern und zwei Erziehern sei das mit Sicherheit nicht zu leisten, argumentierte sie. "Die reguläre Erzieherin hat es verstanden und es war nie wieder Thema."

Ein weiteres Problem, das viele Eltern kennen, sei der Weg zur Kita gewesen. Aufgrund ihrer Arbeit und der eigenen Behinderung sei das schwierig gewesen. Beim Landkreis habe man ihr gesagt, dass der Kita-Besuch freiwillig sei und es keine Hilfe gebe. Variante B: über die 40-Stunden-Woche der Einzelfallhilfe den Transport regeln. "Das ging nicht, da nur die Betreuung direkt in der Kita bezahlt wird." Antrag auf Elternassistenz? Abgelehnt. Unnötige Hürden, die der von der Politik gewünschten Inklusion im Weg stehen. Es wirkt, als wollten Politik und Gesetzestexte Menschen mit Behinderung nur ein Minimalleben gönnen.

Bruchanfälligkeit kann schwinden

Die nächste Hürde: Jann braucht aufgrund seines Wachstums einen Schwenksitz im Auto. Gedanklich schreibt Simone Enghusen schon den Widerspruch auf die mögliche Ablehnung. Deshalb hatte sie es – mit etwas Hoffnung und Finanznöten im Hinterkopf – bei Aktion Mensch versucht. "Was ich nicht wusste: Die fördern nur Vereine."

Ihre positive Einstellung will sie bei allen Rückschlägen nicht verlieren. Doch sie würde sich freuen, dürfte sie auch einmal einen leichten Weg beschreiten. Ohne Kampf um jede Form von Unterstützung. Im Gespräch gestikuliert sie energisch, haut mit den Händen auf den Tisch. Die Angst, dass Finger brechen, ist nicht da. "Durch eine Hormonumstellung in der Pubertät werden die Knochen wieder gestärkt. Die Bruchanfälligkeit kann gen null gehen", sagt sie. Sie selbst hatte ihre letzte Fraktur als Zehnjährige. Nach einer OP an der Wirbelsäule zwei Jahre später fanden die Ärzte heraus: Die Knochenstruktur ist normal.

Doch mit den Wechseljahren wiederholt sich die Anfälligkeit aus Kindertagen: Die Knochen bekommen wieder ihre glasige Struktur. So wie bei Jann aktuell. Er bekommt vierteljährlich spezielle Infusionen zur Stabilisierung der Knochenhülle. "Das steckt allerdings in den Kinderschuhen." Bei Jann wirke es im Oberkörper, aber kaum in den Beinen.

Da sind die Knochen wie ein trockener, poröser Ast, der äußerst leicht brechen kann. Und unter den Verbänden juckt und kratzt es so schrecklich. Schmerzen und Unannehmlichkeiten, vor denen der Sechsjährige gerne davon flitzen würde wie Speedy Gonzales. Doch Jann lacht schnell wieder. Seine Mama ist ja da. "Er ist unser Sonnenkind", sagt Simone Enghusen, die Behörden- und Finanzsorgen kurz ausblendend, als sie ihrem aufgeweckten Jungen den Lolli verspricht.