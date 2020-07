So hat ihn noch kaum einer gesehen: Der Blick von der Südspitze auf den Straussee ist ein Werk von Artworker Christian Heller. Rechts sind die Stege des Anglervereins zu sehen. © Foto: Christian Heller

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mancher reibt sich die Augen, wenn er Christian Hellers Naturaufnahmen aus der Region sieht, die regelmäßig in der Strausberg-Gruppe des sozialen Netzwerks Facebook gepostet werden. Sogar das Titelfoto der Seite ist von ihm: die Strausseefähre kurz vor der Anlegestelle. Das Bild wirkt wie ein leuchtend-farbiges Gemälde, detailreich und annähernd nach dem Goldenen Schnitt komponiert. Auch wenn man seine Kamera auf einem Stativ im Sommer bei vergleichbaren "Fotografierwolken" an dieser Stelle aufbauen wollte – was wegen der monatelangen Bauarbeiten dort sowieso nicht geht –, man würde niemals ein derartiges Foto "schießen" können.

Foto ist Ausgangsmaterial

Denn das Foto ist nicht das Produkt von Christian Hellers Passion, sondern das Ausgangsmaterial, mit dem er arbeitet. Aber es braucht schon einige Voraussetzungen, um es zu bekommen. "Ich muss innerlich zur Ruhe kommen, damit meine Bilder Ruhe ausstrahlen", sagt Christian Heller, der sich vor Jahren als IT-Systembetreuer selbstständig machte. "Das geht am besten in der Natur. Meine Bilder spielen immer im Freien und vor möglichst spektakulärem Himmel." Aktuell ist auf dem Himmel in einem Post von dieser Woche der Komet Neowise zu sehen. "Den habe ich 15 Skunden lang bei einer Empfindlichkeit von 1000 Iso belichtet und dann über ein Bild vom Steuersbruch montiert", erläutert Christian Heller.

Er macht gar keinen Hehl daraus, dass es eine Fotomontage ist, spricht selbst lieber von Composing. Puristen unter den Fotografen schütteln den Kopf, doch Christian Heller macht das Unverständnis, das in manchen Kommentaren in Facebook von ihnen geäußert wurde, nur traurig. "Sie verstehen nicht, dass ich kein Fotograf bin, ich verstehe mich als Künstler, Artworker."

Gerd Markert, über Jahrzehnte professioneller Pressefotograf, sagt dazu: "In der Geschichte der Fotografie sprach man anfangs von Lichtmalerei, da hatte das neben dem technischen Aufwand eine sehr künstlerische Komponente. Später war es gang und gäbe, dass in Außenaufnahmen Zeppeline montiert wurden, eine ganze Berufsgruppe entstand: die Retuscheure."

Spätestens seit der digitalen Revolution in der Fotografie ist diese Berufsgruppe obsolet geworden. Und Christian Heller als IT-Spezialist hat sich längst das Handwerkszeug angeeignet, um aus einer sehr guten Landschaftsaufnahme ein spektakuläres, unwirklich schönes Bild zu machen.

Der Überraschungseffekt für die Betrachter bei den sozialen Netzwerken rührt vor allem daher, dass es nicht Naturwunder aus Island, dem Grand Canyon oder dem Outback Australiens sind, sondern Landschaften aus der unmittelbaren Umgebung, vertraute Blicke sozusagen, die man so schön noch nie gesehen hat.

Zwei Stunden Bearbeitung

Zwei Stunden sitzt Christian Heller nach seiner Fotosafari am PC und arbeitet mit spezieller Software die Details heraus, hellt Hintergründe auf, schärft Kontraste nach, kopiert andere Bildbestandteile hinein. Er liebt es, wenn das Bild von innen heraus leuchtet wie ein QLED-Monitor. Wenn er zufrieden ist, postet er es auf seiner eigenen Facebook-Seite. Dort erntet er regelmäßig 60 bis 70 Kommentare und an die 2000 Likes. Seit 2016 betreibt er diese Seite, daneben hat er seine Accounts bei Instagram, Pixel72 und Flickr.

Auf die Dauer reichen Christian Heller diese Wege, seine Werke zu präsentieren, nicht mehr. Er strebt die Kooperation mit einer Bilderagentur an, die ihm eine Plattform bietet, seine Werke zu vermarkten. Als Fototapete weltweit im Angebot könnten seine Werke für die Region werben.