Frank Groneberg

Bremsdorf (MOZ) Fahrzeugführer müssen sich im Bereich der Bundesstraße B 246 zwischen Beeskow und Eisenhüttenstadt ab Montag auf umfangreiche Umleitungen einrichten. Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt auf der Bundesstraße in zwei größeren Abschnitten Bauarbeiten durchführen. Während diese zwischen Bremsdorf und Dammendorf lediglich drei Wochen dauern werden, wird weiter westlich auf der Strecke zwischen Schneeberg und Beeskow geplant voraussichtlich bis Mitte November gebaut. Für beide Baumaßnahmen hat der Landesbetrieb Straßenwesen eine Vollsperrung der B 246 angekündigt.

Im Abschnitt zwischen Bremsdorf und Dammendorf wird zunächst die Asphaltdeckschicht – also die oberste Asphaltschicht – abgefräst und danach durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. Im Februar hatte der Landesbetrieb Straßenwesen noch eine vierwöchige Bauzeit angekündigt, diese konnte jetzt reduziert werden. Damit wird die Straße zum Beginn des neuen Schuljahres wieder befahrbar sein.

Nach der Deckenerneuerung werden die Bankette angepasst, die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht und neue Leitpfosten aufgestellt. Die B 246 wird während der Arbeiten gesperrt. Die Zufahrt zur Jugendherberge "Bremsdorfer Mühle" und zum Naturcampingplatz am Großen Treppelsee wird aber für Mitarbeiter, Herbergsgäste und Camper aus Richtung Bremsdorf an den meisten Tagen gewährleistet. Der Verkehr wird großräumig ab Eisenhüttenstadt über Friedland nach Beeskow umgeleitet. Eine lokale Umleitung führt ab Fünfeichen über Weichensdorf nach Grunow.

Fahrzeugführer, die zwischen Eisenhüttenstadt und Beeskow unterwegs sind, sollten auf jeden Fall die großräumige Umleitung nehmen, da die B 246 zwischen Schneeberg und Beeskow ebenfalls gesperrt wird. Auch hier wird vor allem die Fahrbahndecke erneuert, in Schneeberg muss zudem ein Rohrdurchlass im Bereich des Bahnübergangs neu hergestellt werden. Die Bauarbeiten erfolgen in drei Abschnitten. Zuerst wird die Asphaltdeckschicht in der Ortslage Schneeberg erneuert. Dann bekommt die Bundesstraße zwischen dem Kreisel Beeskow und Krügersdorf eine neue Decke. Im dritten Bauabschnitt wird in der Ortslage Krügersdorf und auf der Straße zwischen Krügersdorf und Schneeberg gearbeitet. In kleineren Abschnitten wird auch am Unterbau gebaut. Die Umleitung erfolgt auch für diese, gut dreieinhalb Monate dauernden Bauarbeiten weiträumig über Friedland.

Der Landesbetrieb Straßenwesen weist darauf hin, dass am Bahnübergang Schneeberg nur in der Zeit vom 28. August bis zum 12. Oktober gebaut werden kann. Dann wird der Bahnverkehr der Linie RB 36 zwischen Lindenberg und Grunow vorübergehend eingestellt, da der Bahnhof in Beeskow erneuert wird.

Müllroser Kurve wird repariert

Für die Buslinie 400 gilt wegen der Bauarbeiten von Montag bis zum 7. August ein Sonderfahrplan. Ab Beeskow fahren die Busse wie die Linie 442 nach Grunow und dann laut Fahrplan weiter bis Eisenhüttenstadt. Die Haltestelle Grunow, Dorf wird zur Mixdorfer Landstraße verlegt. Der Bahnhof Grunow sowie Schneeberg, Reudnitz und Krügersdorf werden nicht angefahren.

Vor dem Abschluss stehen indes die Instandsetzungsarbeiten auf der Bundesstraße B 87, Ortsumfahrung Müllrose. Der Verkehr auf der B 87 rollt wieder durchgängig. Mitarbeiter der Berger Bau GmbH sind derzeit damit beschäftigt, die neue Asphaltdeckschicht im Bereich der südlichen Anschlussstelle Mixdorf/Grunow herzustellen. Auf der Brücke wird zu Beginn der kommenden Woche spezieller Gussasphalt aufgebracht. Zum Abschluss erfolgt die Reparatur der Kurve im Bereich der Kreuzung Beeskower/Mixdorfer Straße in Müllrose.