Th. Messerschmidt

Gollwitz (BRAWO) Derweilen das Gollwitzer Schloss als Begegnungsstätte fortbesteht, die benachbarte Kirche als gerettet gilt und dank gegenwärtiger 260.000-Euro-Kur innerlichen Charme zurückerhält, wird im Jahr 2020 auch dem kleinen Bindeglied zu alter Pracht verholfen: der Friedhofskapelle. Laut Inschrift "erbaut im Jahre 1851 / Friedrich v. Hagen. Marie von Hagen geb. Tiebe", diente sie als Bestattungsort und Kapelle der Familie Tiebe. Die spätere Gutsherrin Hertha von Rochow überließ den klassizistischen Rechteckbau der Gemeinde, woran die Inschrift erinnert: "Hergerichtet zur Friedhofskapelle im Jahre 1934. vom Patronat u. der evangel. Frauenhilfe Gollwitz". Die Tiebe-Särge kamen raus, die Bodenvertiefung wurde aufgefüllt, doch bald fiel die Kapelle in den Dornröschenschlaf – aus dem sie zur Jahrtausendwende arg lädiert erwachen sollte. Das Sockelprofil war weg, die Putzquaderung und Fensterrahmung auch – "es war verhunzt. Die Maurer haben damals tolle Arbeit geleistet", fasst Denkmalschützerin Anja Heinicke höhnisch zusammen, wohl wissend, dass es sich "bei dem Ensemble Kirche, Kapelle, Schloss und Park um ein touristisches Kleinod" handelt. Dessen Rettung unterstützt sie seit Jahren, weiß in Sachen Kirche die engagierte Pfarrerin Christiane Klußmann an ihrer Seite und hat die endgültige Rettung der kleinen Kapelle vor Augen. Zwar hatte man sich schon einmal 2000/01 an die Restaurierung gemacht, wobei u.a. Jutta Brummes die Innenbemalung wiederherstellte, doch erforderten Feuchtigkeitsschäden 2009 erneute Rettungsversuche. 2020 wird richtig angepackt: Das "entzückende kleine Tempelchen", wie Heinecke es umschreibt, hat seinen klassizistischen Putz zurück und einen Voranstrich erhalten, der in einem lichten Ocker münden soll. Außerdem ist das Gebäude immergrün umpflanzt – als Regenschutz. Die abgerundeten Fensterrahmen sind aus Eichenholz erneuert und zerstörte Ornamentscheiben nachgeschliffen. Vergangene Woche erhielt das flachgeneigte Satteldach seine beiden Akroterien zurück, die nach Fotovorgaben im Zinkgussverfahren entstanden sind. Die originale Tür hat Jan Seifert aufgearbeitet und wird die Knöpfe noch vergolden; der Potsdamer Restaurator Lutz Peter nimmt sich in Kürze der Innenwände an. Eigentlich sollte er schon im Juli loslegen, doch sind wegen der Restaurierung des Kircheninneren derzeit die Kirchenbänke in der Kapelle eingelagert. Laut Heinecke kommen sie im August wieder raus und der Restaurator somit in die Kapelle. Sein Einsatz gilt dem Sockelbereich, da viel durch Feuchtigkeitsschäden verlorener Putz zu erneuern war und nun der historischen Farbgebung anzupassen ist. Und dann ist da noch der bräunliche Pilzbefall an der gewölbten Kassettendecke zu bekämpfen, der sich auf der bauzeitlichen Ausmalung breit gemacht hat – genauer auf dem vor 20 Jahren aufgetragenen Festigungsmittel. Die stärkehaltige Mixtur fixiert die Pigmente, ist weithin gebräuchlich, aber in geschlossenen Räumen anfällig für einen Pilz, der sich von Stärke ernährt. Anja Heinecke: "Ich habe mit einer Unmenge an Fachleuten gesprochen, was gegen den Pilz getan werden kann. Demnach könnte man abwarten, bis die Stärke aufgebraucht ist und somit die Zeit die Wunden heilt. Wir werden aber auf jeden Fall noch eine Bestrahlung mit Blaulicht vornehmen – auch das soll helfen."

Was die Restaurierung in Gänze bewirkt hat, kann womöglich schon zum Jahresende von Jedermann bewundert werden, wenn ihr verschlossenes Dasein ein Ende hat. Fördermittelbedingung ist die öffentliche Zugänglichkeit, die sich im "Raum der Stille" erfüllen wird. Zwei Stühle sollen zum Verweilen einladen und ein Fotoalbum aus der Grafen-Familie die Schlossgeschichte preisgeben.