Manfred Lutzens

Brandenburg Morgen gibt es in unserer Stadt ein Jubiläum, das aus einem Meilenstein ihrer so reichhaltigen Industriegeschichte resultiert. Der 20. Juli 1950 behält durchaus seinen Stellenwert, auch wenn im hiesigen Stahl- und Walzwerk mittlerweile seit mehr als einem Vierteljahrhundert der letzte Ofen erloschen ist. Genau vor 70 Jahren hieß es dort nämlich an gleicher Stelle: "Heute lacht Brandenburg, heute fließt der Stahl!". So lautete der Refrain jenes Liedes, das der als Arbeiterdichter gepriesene Kurt Barthel ("Kuba") eigens zu diesem Anlass komponiert hatte.

Denn nur 155 Tage nachdem der Grundstein für den ersten Siemens-Martin-Ofen im wieder zu errichtenden Betrieb am Silokanal gelegt worden war, gab es an diesem 20. Juli 1950 durchaus Grund zur Freude. Wenige Minuten nach 12 Uhr setzte Fritz Selbmann, Minister für Schwerindustrie in der noch jungen DDR (gegründet am 7. Oktober 1949), im Beisein von etwa 4000, zumeist zu dieser Feier "delegierten" Brandenburgern das Zeichen für den ersten Stahl-Abstich. Damit war der Oberschmelzer Fritz Kühne betraut. Gleichzeitig kündeten die Fabriksirenen weithin in unserer Stadt von diesem Ereignis auf dem Gelände jenes Werkes, das bald nach 1945 gemäß Potsdamer Abkommen demontiert worden war. Die während des Zweiten Weltkrieges weitgehend unzerstört gebliebenen Produktionsanlagen und anderen Ausrüstungen waren dem "großen Bruder", der Sowjetunion, als Reparationsleistungen zukommen zu lassen.

Die nun mit dem Wiederaufbau entfachte riesige Propagandaschlacht begann unmittelbar nach dem entsprechenden Beschluss des Ministerrats vom 15. Dezember ’49. Sie gipfelte im mittlerweile längst üblich gewordenen Pathos: "Lassen Sie den Stahl fließen, zu Ehren des III. Parteitages der SED!".

An jenem 20. Juli vor nunmehr genau 70 Jahren konnte man im Stahl- und Walzwerk, dessen Gründungstag aus diesem Datum resultiert, gleichermaßen erste soziale Verbesserungen aufweisen. Dazu gehörten 36 neue betriebseigene Wohnungen im Stadtteil Görden ebenso wie die nun bis zum Rundbau im Werkgelände geführte Straßenbahnlinie (!) und - ein "sattmachendes" Betriebsessen. Diplom-Ingenieur Friedrich Franz (nach ihm ist heutzutage eine Straße benannt) lobte damals, dass es trotz aller Widrigkeiten und Probleme gelungen war, mit der Produktion noch acht Tage früher als vorgesehen zu beginnen. Übrigens, unter seiner Regie standen das Zentrale Konstruktionsbüro sowie der Aufbaustab für den künftigen Industriegiganten.

Enorme körperliche Anstrengungen seitens der Werkangehörigen wie auch der Bauarbeiter – Hauptauftragnehmer war der hiesige Betrieb der Bau-Union Ost nebst vieler Helfer – gingen diesem bemerkenswerten Erfolg voraus. Etliche Partner, darunter das Stahlwerk Riesa, die Maxhütte Unterwellenborn sowie Firmen in Finsterwalde und Ruhland mussten auf staatliche Weisung hin kurzerhand die benötigten Ausrüstungen liefern. Letztlich sogar zum Nachteil ihrer eigenen Vorhaben. Aber dieses Prestigeobjekt der SED hatte nun einmal Vorrang. Das wurde bei der eigens anberaumten Abendsitzung der Brandenburger Stadtverordneten an jenem so bedeutenden 20. Juli 1950 ebenfalls deutlich. Zum anderen reiste eine Abordnung aus dem Stahl- und Walzwerk nach Berlin, um dem dort einberufenen III. SED-Parteitag die erste Stahlprobe zu überbringen. "Seid versichert, dass der Parteitag und das deutsche Volk diese große Tat nicht vergessen werden", gaben die führenden Genossen der Brandenburger Abordnung euphorisch mit auf ihren Heimweg. Schließlich kam Präsident Wilhelm Pieck einen Monat später noch höchstpersönlich in unsere Stadt, um allen am Aufbau Beteiligten seinen Dank auszusprechen. "Denn das SWB war so in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung und Propaganda gestellt worden, dass es auch nach dem 20. Juli große Aufmerksamkeit genoss" (Zitat aus "Stahl und Brennabor"). Bereits bis zum Jahresende 1950 folgte die Übergabe von weiteren vier Öfen.

Ab Herbst 1967 waren es zwölf Schlote, die dem Industriegiganten fortan sein Profil gaben, die aber auch ein stark die Umwelt belastendes Wahrzeichen bildeten. Nach dem Bau des Elektrostahlwerks und der kontinuierlichen Drahtstraße avancierte ein mittlerweile dem Kombinat eingegliedertes SWB, das in unserer Stadt in vielfältiger Weise nahezu allerorts den Ton angab, zum bedeutendsten Rohstahlproduzenten innerhalb der DDR. 1.994.000 Tonnen Jahresleistung standen 1983 da ebenso zu Buche wie nahezu 10.000 Beschäftigte (inklusive Kirchmöser).

Der politischen und wirtschaftlichen Wende nach der Novemberrevolution 1989 folgte vier Jahre später das Ende der Produktion im technisch veralteten Siemens-Martin-Stahlwerk inklusive der Walzanlagen. Längst sind die SWB-Schornsteine verschwunden, die auch symbolisch in dem zu DDR-Zeiten verwendeten, wenig geliebten Stadtwappen dargestellt waren. Das Areal zwischen Magdeburger Landstraße und Silokanal ist grundlegend neu profiliert worden.

Wer mehr über die Geschichte dieses Jahrzehnte lang unsere Stadt prägenden Giganten erfahren möchte, sollte sich in dem von Marius Krohn mit seinem Team engagiert geführten Industriemuseum umsehen. Dort befindet sich unter anderem der letzte in Westeuropa noch erhalten gebliebene Siemens-Martin-Ofen. Zudem gibt es des Öfteren ergänzend dazu spezifische Veranstaltungen. Darüber hinaus erfährt der interessierte Besucher aus nah und fern selbstverständlich Näheres über jene Pioniere der Brandenburger Stahlproduktion, die dereinst – nämlich schon 1914 – mit der Philipp Weber GmbH die Geburtsstunde der Stahlproduktion in Brandenburg an der Havel eingeleitet hatten. Darauf kommt BRAWO demnächst noch ausführlich zurück.