Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Ein Sprichwort sagt "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer". Das stimmt. In diesem Jahr zeichnet sich sogar ab, dass es nicht genug Schwalben gibt. Dr. Rotraut Gille vom Schwedter Naturschutzbund (Nabu) hat alarmiert festgestellt: "Die Altvögel werfen ihre Jungen aus dem Nest, weil sie nicht genug Futter haben." Den Grund für zu wenig Futter sieht Dr. Gille in zu aufgeräumten Landschaften mit Monokulturen wie Mais. Das lockt einfach keine Insekten an. Die aber sind das Futter für die Schwalben und ihre Brut.

Jahrelang hatten die Eheleute Gille selbst ein Schwalbenpaar in der offenen Garage, das stets erfolgreich gebrütet hat. In diesem Jahr sind die Vögel zwar ein- und ausgeflogen, aber sie haben gar nicht erst mit der Brut begonnen. "Mir hat das Herz geblutet", sagt Rotraut Gille. Sie hat beobachtet, dass in Städten meist mehr Insekten fliegen und damit Vogelnahrung vorhanden ist als auf dem Lande.

In Schwedt kümmert sich der Naturschutzbund um den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt in der Stadt und stößt dabei auf offene Ohren in der Stadtverwaltung. Schließlich ist Schwedt seit fünf Jahren Mitglied im Bündnis Kommunen für eine biologische Vielfalt. "Wir arbeiten sehr gut mit Carola Duckert von der Stadt- und Ortsteilpflege in der Stadtverwaltung zusammen", sagt Rotraut Gille. "Im Rathaus geht man heutzutage ganz anders mit städtischen Grünflächen um. Manche Gebiete werden gar nicht oder selten gemäht. Dort können Wiesenblumen blühen und liefern Nahrung für Insekten. Und wo Insekten sind, da sind auch dieVögel."

Bis 2020, so hatte es die EU beschlossen, sollen 75 Prozent aller Vogelarten in Europa ungefährdet sein oder es soll ihnen wenigstens besser gehen als zuvor. Dieses Ziel wird nicht erreicht. In Deutschland beträgt die Quote derzeit nur 53 Prozent. Diese Zahlen beunruhigen Rotraut Gille. Sie fordert: "Wir müssen umdenken. Der Verlust der Artenvielfalt ist sogar noch schlimmer als der Klimawandel. Denn wenn eine Tierart ausgestorben ist, das kann man nie wieder gut machen."

So sind inzwischen Rauch- und Mehlschwalben von der Vorwarnstufe der Roten Liste als "gefährdet" hochgestuft worden. "Innerhalb von acht Jahren seit der letzten Erhebung ist das ein rasanter Negativtrend", bedauert die Naturschützerin.

Ein lobenswertes Beispiel sieht sie in Flemsdorf bei Landwirt Wilfried Schramm. Auf seinem Hof gibt es Ställe mit Tieren, einen Dunghaufen und Lehmpfützen. Das sei genau der richtige Lebensraum, den Schwalben gerne haben, so Dr. Gille. Für den Landwirt gehören die Sommerboten einfach auf den Hof. Der Naturschutzbund hat Wilfried Schramm deshalb die Plakette "Schwalben willkommen" verliehen.

Als Kulturfolger haben sich Schwalben geschickt an die Umgebung des Menschen angepasst. So bauen Mehlschwalben ihre Nester an Dachvorsprüngen oder Balkondecken. Rauchschwalben bevorzugen Innenräume wie Ställe und Garagen. Leider werden aus ästhetischen oder hygienischen Gründen Schwalbennester zerstört. "Das ist eine Straftat", sagt Rotraut Gille. "Aber wir wollen nicht drohen, wir wollen die Menschen gewinnen."

Die Nester einfach dulden

Der Nabu sucht weiter nach Haus- und Hofbesitzern, die sich mit dem Satz "Schwalben willkommen" anfreunden können. Wer den Schwalben das Leben in ihren Sommerquartieren ermöglichen will, kann Nisthilfen, Kunstnester und Kotbretter selber bauen. Der Nabu gibt gern Anleitungen dazu.

Wer ein Herz für Schwalben hat und ihre Nester an seiner Hauswand duldet, so wie es früher gang und gebe war, der kann sich beim Nabu um eine Plakette bewerben und sie an seinem Haus befestigen. Der Sommer mit den Schwalben dauert noch ein paar Wochen. Erst im September ziehen die Flugkünstler in Richtung Süden.