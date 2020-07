Heike Weißapfel

Schönfließ (MOZ) Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Sonnabend gegen 23.05 Uhr auf der Bundesstraße 96 a zwischen Schönfließ und Schildow gekommen. Dort kam eine Daihatsu-Fahrerin in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Anschließend kollidierte der Wagen frontal mit einem zweiten Baum. Ein Zeuge vor Ort beobachtete den Unfallvorgang und alarmierte die Polizei. Wie die Polizei mitteilte, konnte die 53-jährige Frau nur noch tot aus dem stark beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.