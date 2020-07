Bärbel Kraemer

Bad Belzig Was geschah vor 110 Jahren in der Region? Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" berichtete im Juli 1910, dass 40 Kinder der Charlottenburger Ferienkolonie, begleitet von einer Lehrerin, in Niemegk eintrafen, um dort den Sommer zu verleben. "Sie nahmen, wie in früheren Jahren, bei Herrn Schützenwirt Anger Quartier."

In einer der nächsten Ausgaben widmet sich der Herausgeber des Kreisblatts, Alexander Mallwitz, alten Bauernregeln und bemerkt, dass der Landmann sich den Juli trocken und heiß wünscht. In diesem Zusammenhang schreibt er: "In unserer Zeit ist der Juli zu einem eigentlichen Reisemonat geworden; das Erholungsbedürfnis, die Schul- und anderen Ferien, die meist anhaltend günstige Witterung in diesem Monate, der auch durch seine langen Tagen den Ausflügen den reichsten Raum gewährt, haben die Reisemode derart begünstigt, daß sich das Reisefieber auf alle Stände und Klassen verbreitet hat. Es ist daher auch im Interesse der Ausflügler und Ferienreisenden zu wünschen, das der Juli schönes Wetter bringt. Denn: Der Juli voller Sonnenschein, wird jedermann Willkommen sein."

Daran schlossen erste Ernteberichte an. Die Roggenernte betreffend heißt es: "In allen Feldern stehen Roggenmandeln. Die Ernte ist strohreicher als die vorjährige. Bei den von dem Hagel betroffenen Feldern fehlen die Körner; sie sind nicht ausgebildet. So körnerreich als die vorjährige Ernte war, ist die diesjährige nicht."

Die Heuernte war beendet und wurde als gut bezeichnet. "Auch die Landschaftswiesen haben in diesem Jahre ein vorzügliches Futter geliefert. Die Wiesen konnten fast überall befahren werden, nur in einigen Strichen haperte es. Dort mußte das Futter gerückt werden. Die letzten regnerischen Tage hatten die Arbeit noch sehr erschwert. Die Kleefelder lieferten eine gute Mittelernte."

Dafür mangelte es an Sauerkirschen. Zumindest in der Brandtshaide. "Die Preise sind daher sehr hoch. Für Sauerkirschen werden schon 21 Mark gezahlt, für eine an der Neuehüttener Chaussee wachsende Einmachkirsche 50 Mark, pro Zentner. Im vorigen Jahre kosteten die Sauerkirschen 14 Mark."

Ein Diebstahl sorgte in Belzig für Gesprächsstoff. Im Grünen Grund, in Korns Garten, hatten sich Langfinger Zutritt zum kleinen Häuschen verschafft, das die Küche beherbergte. "Außer einigen Würsten, die man einer Büchse entnommen, nahmen die ungebetenen Sommergäste nichts mit." Einige Zeit darauf wurde Korns Garten jedoch abermals von Dieben heimgesucht.

Wieder wurde gewaltsam in das kleine Haus eingebrochen, aus der Küche wurden 40 Zigarren entwendet. "In einem Nebengarten wurden Johannis-. und Stachelbeersträucher zu gleicher Zeit ihrer sämtlichen Früchte beraut. Wer in irgend einer Weise Anzeichen für die Auffindbarkeit der Täter gewinnt, wolle nicht versäumen, dem Besitzer des Gartens dies mitzuteilen."

Mit der Eröffnung des Telegrafenbetriebes am 11. Juli 1910 hielt der Fortschritt in den Posthilfsstellen in Hohenwerbig, Garrey, Pflügkuff, Zeuden und Zixdorf Einzug. Auch in Niemegk wurden weitere Anschlüsse frei geschalten. Fortan hatten Tierarzt Engel und Dr. Lion einen eigenen Telefonanschluss.

Als der Juli zu Ende ging, zog eine Gewitterfront über die Region. Passend an dieser Stelle ist, eine der von Mallwitz am Monatsanfang veröffentlichten Bauernregeln zu platzieren. "Hundstage (23. Juli) hell und klar, zeigen an ein gutes Jahr. Werden Regen sie bereiten, kommen nicht die besten Zeiten." Die besten Zeiten kamen für die Landwirte, deren Gehöfte durch Gewitterunbilden zerstört wurden, sicher nicht. Unter anderem entzündete ein Blitz in

Dippmannsdorf die Scheune des Hüfners Rettig. "Sie barg bereits 30 eingefahrene Fuhren Roggen. Der Erweiterungsbau, den die Scheune erfahren, war knapp beendet, als der Blitzstrahl sie wieder demolierte." In Mörz schlug ein Blitz in die Scheune des Hüfners Wrede. "Erst hieß es, die Locktower Mühle sei niedergebrannt". In Nichel fielen infolge des Gewitters Scheune und Stall des Hüfners Grund in Schutt und Asche. Glimpflich ging ein Blitzeinschlag auf dem Gehöft des Brauereibesitzers Schmiedechen aus. "Der Überbau an der Toreinfahrt, auf welcher Reisigbunde lagen, geriet in Brand." Zum Glück war die Feuerwehr schnell zur Stelle und konnte die Flammen löschen.

Auch das war wichtig. Im Juli trat in der Gemeinde Sandberg, der Ort wurde 1914 nach Belzig eingemeindet, eine neue Polizeiverordnung in Kraft - umfassend drei Paragraphen. Mit der neuen Bestimmung verbot Amtsvorsteher Koreuber das "freie Umherlaufen von Hühnern, Enten und Gänsen in öffentlichen Anlagen". Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung wurden mit Geldstrafe bis zu 9 Mark, im Unvermögensfall mit entsprechender Haft bestraft.