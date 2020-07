Th. Messerschmidt

Jeserig (BRAWO) "Der Kita-Neubau in Jeserig ist einzugsbereit", vermeldet Bürgermeister Reth Kalsow, der die 3,3-Millionen-Euro-Investtition als weiteren Beleg für den Aufschwung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) ansieht. Deren letzter Kita-Neubau liegt 23 Jahre zurück, war Zeugnis der raus-aufs-Land-Bewegung der 1990er Jahre. Damals legte Schenkenberg mit dem Neubaugebiet Kirschberg mächtig zu und wurde mit einem Kita-Neubau dem jungen Ansturm gerecht. Seit sich in der Neuzeit der Speckgürtel Berlins immer weiter ausdehnt und längst über Werder (Havel) hinausgewachsen ist, widersteht auch Groß Kreutz (Havel) allen Negativprognosen zur Bevölkerungsentwicklung. Statt vorhergesagtem steten Schwund geht es ständig aufwärts. Potsdam-Mittelmarks zweiter Demografiebericht aus dem Jahre 2011 prophezeite Groß Kreutz (Havel) einen Sinkflug auf 7.032 Einwohner im Jahr 2030. 2020 sollten es immerhin "noch" 7.796 sein. Tatsächlich sind es 848 mehr oder in Summe: 8.644 (Stand 15.07.20). Der Tiefstwert lag im Jahr 2015 knapp unter der 8.000er-Marke. Seitdem geht es nur noch bergauf. Da Bevölkerungswachstum auch mehr Kinder bedeutet, investiert die Gemeinde auch fleißig für den Nachwuchs. Beide Schulstandorte ­– Groß Kreutz und Jeserig – werden sukzessive modernisiert und im Jeseriger Fall bald sogar um einen Anbau erweitert. Auch die sechs kommunalen Kindergärten wurden in den zurückliegenden Jahren oft bedacht. Jeserig hat nun ein ganz großes Stück vom Investitionskuchen bekommen und dadurch einen Neubau mit 1.000 Quadratmeter Nutzfläche, wunderschöner Außenanlage und begrüntem Innenspielhof. All das in direkter Nachbarschaft des betagten Jeseriger "Bummihaus". Zu Fuß liegt das Glück etwa 100 Meter entfernt. Über ein Jahr lang konnten die Bummihäusler zuschauen, wie ihr neues Zuhause entsteht. Ein Eingeschosser, mit dem die Kapazität von 65 auf 100 Krippen- und Kita-Plätze wächst (40 Krippe, 60 Kita). Eigentlich war der Bezug für April vorhergesehen – bevor das Corona-Virus so viele Pläne zunichtemachte. Bau- und Lieferzeiten verlängerten sich, "was uns wiederum in die Lage versetzte, ohne großen Umleitungsverkehr die Zuwegung auszubauen, sie sicherer zu machen und zu entstauben", schildert Kalsow pragmatisch. So führt nun eine gepflasterte Straße zwischen altem "Bummihaus" und der Gemeindeverwaltung entlang und mündet auf dem Parkplatz am Kita-Neubau, den zuletzt, laut Kalsow, nur noch ein paar Bauabnahmen und kleine Restarbeiten von der Inbetriebnahme trennten. Der Bezug zum bevorstehenden Monatswechsel ist allerdings auch zwingend notwendig, da das alte Kitagebäude vorübergehend von der Grundschule Jeserig mitgenutzt werden muss. Die ist mit Schuljahresstart am 10. August durchgehend zweizügig besetzt und über ihrer Platzkapazität, weswegen der Hort für die Erstklässler ins alte Kita-Gebäude verlegt wird, das – wie passend – früher die Dorfschule war.