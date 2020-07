Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In der Nacht zum Sonnabend sind im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde nahezu gleichzeitig vier Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Der erste Alarm war um 1.15 Uhr eingegangen. Betroffen waren ein Kleintransporter auf dem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt an der Frankfurter Allee, der in voller Ausdehnung brannte, zwei durch die Verkaufseinrichtung genutzte Papierpressen in der unmittelbaren Nähe und ein Renault, der an der Schwedter Straße in Flammen aufgegangen war.

Alle Brände konnten gelöscht werden, bevor sie auf benachbarte Fahrzeuge oder Gebäude übergreifen konnte. Der Sachschaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bislang habe kein Tatverdächtiger ermittelt werden können, hieß es am Sonntag. Allerdings seien an den Tatorten Spuren gesichert worden. „Für die Eberswalder Brandschützer war dies im wahrsten Sinne des Wortes eine heiße Nacht“, sagte Volker Rutte von der Berufsfeuerwehr, der den Löscheinsatz geleitet hat.