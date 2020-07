MOZ

Neuruppin Ein Zeuge rief am Wochenende die Polizei, weil ihm das sehr ungewöhnliche Fahrverhalten einer Autofahrerin in Neuruppin aufgefallen war.

Auf einem Tankstellengelände sprach der Mann die Frau sogar an. Diese fuhr aber unbeeindruckt weiter. Da sie sich laut Polizei offenbar nicht in Neuruppin auskannte, endete ihre Fahrt allerdings in einer Sackgasse.

Der Zeuge hinderte sie daran, ihre Tour fortzusetzen, indem er ihr hinterherfuhr. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die Frau 2,78 Promille hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt.