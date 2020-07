MOZ

Rehfelde Am Samstagabend wurde durch mehrere Zeugen bekannt, dass sich in der Ortslage Rehfelde zwei Personen mit einem Fahrzeug und einem Gewehr in der Nähe eines Waldes aufhalten und dort offensichtlich diverse Zielübungen durchführen.

Durch die Beamten konnte der Pkw und die Personen festgestellt werden. Es erfolgte die Sicherstellung des Luftdruckgewehres, sowie Aufnahme einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.