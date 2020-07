MOZ

Erkner (MOZ) Am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, informierte ein Zeuge die Polizei über einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Erkneraner Auguststraße. Mit dem Eintreffen der Polizei flohen der oder die Täter in unbekannte Richtung. In Tatortnähe konnte ein Mietwagen festgestellt werden, der möglicherweise vom Flüchtigen benutzt worden war. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Hubschrauber und ein Diensthund beteiligt waren, führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Ermittlungen am Tatort ergaben, dass der oder die unbekannten Täter zuerst versucht hatten, eine Jalousie hochzudrücken, um in das Haus zu gelangen. Als dies nicht funktio-nierte, zerschlug man die Scheibe der Terrassentür. Weiter kamen sie nicht. Zur Höhe des Sachschadens konnten am Sonntag noch keine Angaben gemacht werden. Am Tatort sowie an dem verdächtigen Fahrzeug wurden Spuren gesichert.