MOZ

Fürstenwalde (MOZ) In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag, verschafften sich unbekannte Täter zuerst Zutritt zu einem in der Fürstenwalder James-Watt-Straße befindlichen Be-triebsgelände, beschädigten dann am Firmengebäude ein Rolltor und gelangten so in die Halle. In dieser waren Werkzeuge und Baumschienen gelagert. Zum Umfang der entwendeten Gegenstände können noch keine Angaben gemacht werden. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden am Gebäude wird vorerst auf ca. 1000 Euro geschätzt.