MOZ

Tauche OT Briescht (MOZ) Am Freitagabend, kurz vor 21:30 Uhr, wurde bekannt, dass im Taucher Ortsteil Briescht ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus brennt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnt, so dass keine Personen in Gefahr waren. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Spurensicherung konnte festgestellt werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die noch am Nachmittag durchgeführten Bitumenschweißarbeiten zum Brand geführt haben; eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.