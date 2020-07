Eckhard Handke

Nietwerder Noch ein letztes Mal den ganz großen Bahnhof: Den gab es am Sonnabend um Punkt 17 Uhr in Nietwerder. In dem Neuruppiner Ortsteil wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr verabschiedet. Nach 86 Jahren musste der Standort Nietwerder aufgegeben werden, weil die Ehrenamtler künftig zum vierten Löschzug gehören, der seinen Sitz in der neuen Feuerwache in Alt Ruppin hat.

Nach einem letzten Gruppenbild vor dem alten Feuerwehr-Haus für die Chronik marschierten die Kameraden zu zünftiger Marschmusik aus der Musikbox bis zum Bolzplatz. Auf dem Weg dorthin wurden sie von Bewohnern begleitet, die Spalier standen. Familie Weißkopf hatte es sich auf der Einfahrt bequem gemacht und einen riesigen Luftballon mit einem Abschiedsgruß dabei. Am Bolzplatz angekommen, verabschiedete Ortsvorsteher Wolfram Händel die Feuerwehr. Dann wurden 86 durchnummerierte Luftballons zu den Klängen der Jagdhornbläser vom Fuchsberg in den Himmel geschickt. Im Anschluss wurden die Bierkrüge geleert und bengalische Feuerfackeln zu Ehren der Brandbekämpfer gezündet.