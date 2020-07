MOZ

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Über den Fachkräftemangel klagen die unterschiedlichsten Branchen schon seit Jahren. Wie dramatisch das Bild mittlerweile bei Baufirmen im Kreis Ostprignitz-Ruppin ist, macht nun eine aktuelle Auswertung der IG Bau deutlich.

Laut der Industriegewerkschaft wird der Fachkräftemangel zu einer echten Gefahr für die Baubranche im Kreis. In den nächsten Jahren könnten ernste Probleme auf Firmen zukommen, heißt es mit Blick auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Danach wird es für Unternehmen immer schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Im vergangenen Jahr seien 17 solcher Stellen in Ostprignitz-Ruppin länger als 90 Tage unbesetzt geblieben.

"Ob es um den Bau von Wohnungen und Straßen oder die Sanierung von Brücken geht – viele Firmen arbeiten wegen der anziehenden Nachfrage längst am Limit. Und das sogar in Zeiten von Corona", sagt Rudi Wiggert, Bezirksvorsitzender der IG Bau Brandenburg. Die Branche müsse attraktiver werden, um sich Personal zu sichern. Das fange bei einer besseren Bezahlung an, so Wiggert. "Aktuell erleben wir einen regelrechten Facharbeiter-Schwund", schätzt er ein. "Drei Jahre nach der Ausbildung haben im Schnitt zwei von drei Bauarbeiter ihre Branche verlassen. Der Trend muss gestoppt werden." Neben höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen komme es dabei auch auf ein gesundes Betriebsklima an.