BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Vom 20. Juli bis voraussichtlich 7. August werden Bauarbeiten am gemeinsamen Geh- und Radweg in der Brielower Landstraße zwischen der Friedrichshafener Straße und der Stuttgarter Straße durchgeführt. Fußgänger werden seitlich an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Durchfahrt für Radfahrer ist nicht möglich. Sie werden mittels Beschilderung auf die Brielower Landstraße geleitet und müssen mit dem Fahrzeugverkehr mitfahren. Es wird um Beachtung der Beschilderung und der in diesem Bereich herab gesetzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit gebeten.