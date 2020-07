Heike Weißapfel

Mühlenbeck (MOZ) Vielleicht erleben wir es ja gar nicht mehr, aber das ist ja egal", sagt Siegbert Huhn vom Mönchmühlenverein. Das Jubiläum ist erst 2034. Er ist 71, und vieler seiner Mitstreiter sind wie er selbst im Rentenalter. Das tut der Begeisterung, mit der sich die Baugruppe der Mühlenbecker Mönchmühle in die Arbeit stürzt, keinen Abbruch. Zum 800. Geburtstag soll die historische Mönchmühle tipptopp in Schuss und noch besser vorzeigbar sein als jetzt schon. Das 30-jährige Bestehen des Fördervereins wird dann gleich mitgefeiert.

Eigentum verpflichtet, und die Mühle gehört dem Förderverein Historische Mönchmühle mit gut hundert Mitgliedern seit 2009. Diese Verpflichtung nimmt der Verein so selbstverständlich ernst wie freudig an. "Jeder Eigentümer ist stolz auf das, was er hat, und was er erhalten kann und muss", sagt der Vorsitzende Claus Schwartzer. Das Eigentum sei Segen und Fluch zugleich. "Der Fluch ist: Wir müssen sie alleine unterhalten. Es ist viel Arbeit dran, jemanden zu beschäftigen, können wir uns natürlich nicht leisten. So ist es gewachsen, dass die AG die Mühle am Laufen und am Leben erhält. Der Segen ist, dass uns fast keiner reinreden kann – mit Ausnahme von unterer Naturschutzbehörde und unterer Denkmalbehörde."

"Das Mühlenbecker Land wird sich in den 14 Jahren bis zum Jubiläum stark verändern", sagt Siegbert Huhn. "Natürlich wissen wir nicht ganz genau, wie. Aber wir wissen einiges: Die Heidekrautbahn wird fahren. Die Autobahn und die Landesstraße 21 sind fertig gebaut. Die Gewässersanierung des Tegeler Fließes, ein europäisches Projekt, zu dem auch unser Mühlenteich, der Schneidmühlenteich und der Karpfenteich gehören, ist dann abgeschlossen. Die Seen werden ausgebaggert und eine Fischtreppe errichtet."

Allein der bis dahin längst errichtete nahe Bahnhof der Heidekrautbahn an der Mühlenbecker Straße werde dafür sorgen, dass die Mühle ein viel besuchtes Ausflugsziel wird. Zudem werde die Gemeinde selbst zahlenmäßig noch einmal gewachsen sein.

Viele Gründe also, den Erhalt und die Verschönerung der Mühle jedes Jahr und ebenso langfristig im Blick zu haben. Deshalb wird draußen wie drinnen regelmäßig gewerkelt. Dienstags ist ihr fester Termin, darum werden die Bau-AG-Mitglieder gelegentlich auch die "Dienstagsmänner" genannt. Tatsächlich ist eine Frau darunter – Christa Schefski sorgt aber für das leibliche Wohlergehen der schuftenden Männer.

Bei Siegbert Huhn laufen die Fäden zusammen. "Einer muss sagen, wo es langgeht", sagt Hans Jürg nickend, der gerade einen Holzbalken am Silo Mühlenkeller mit Leinöl bearbeitet. So bleibt das Holz haltbar und frisch. Rolf Werner richtet ein paar Schritte weiter die Riemen aus. Getreide wird in der Mühle zwar nicht mehr gemahlen, aber alle Zahnräder greifen ineinander, und die Geräte können bei Führungen vom Keller bis ins Dachgeschoss in Bewegung gesetzt und Besuchern in ihrer Funktion gezeigt werden.

Siegbert Huhn hatte in seinem Berufsleben als Ingenieur zwar mit dem zu tun, was die Mönchmühle gar nicht hat: Fahrstühle. Aber von Baustoffen, Organisation und Management versteht er was, und in das Innenleben einer Mühle wie auch in die Geschichte der Zisterziensermönche, die hier vor knapp 800 Jahren wirkten, hat er sich eingelesen.

Inzwischen hat er sieben Ordner über die Mühle angelegt. Unter anderem soll daraus eine Chronik werden. Siegbert Huhn organisiert die Bauarbeiten für die jeweiligen Wochen und fürs Jahr, abgestimmt mit den Dienstagsmännern und dem Vorstand.

So war auch der Jahresplan 2020 festgelegt – und dann kam Corona. Huhn hat aufgelistet, was Corona für die Mühle bedeutet: 22 Bau-Dienstage ausgefallen, das Sonntagscafé seither komplett geschlossen, neun Konzerte im Saal abgesagt, die Linedancer konnten 13-mal nicht tanzen, Hip-Hop und Gymnastik ausgefallen, kein Tanz in den Mai, kein Frühjahrsputz, kein Coaching.

Die fehlenden Einnahmen treffen den Verein, denn mit der Vermietung des Saals kommt Geld in die Kasse, aber Claus Schwartzer sagt immerhin: "Es geht an die Rücklagen, aber wir kommen in keine Schieflage. Wir müssen keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen, das brauchen andere nötiger." Trotzdem sind Sponsoren natürlich immer willkommen.

Die zeitliche Planung für das diesjährige Baugeschehen hat die Corona-Krise zwar über den Haufen geworfen. Aber jetzt kann wieder gearbeitet werden. Ein Schwerpunkt ist der Lehmofen, und das heißt erst einmal Steine schleppen. Das Umfeld des Ofens wird von den Dienstagsmännern gepflastert, die Ofentür wird gestrichen und neue Beleuchtung auch installiert. Die Tiefbau-Firma Horst Axt und Söhne hat dem Verein die Pflastersteine und den Splitt gesponsert.

Fensterstreichen ist dieses Jahr an der Reihe. Alleine in der Mühle sind es 40 Stück, und im Saal noch einmal acht große Jugendstilfenster. Ein weiteres Projekt ist der Bau einer kleinen Terrasse am Wasser. Bänke und Stühle müssen repariert, die Stände für das Mühlenfest überholt werden.

An moderne Standards angepasst wird die alte Mühle auch. Auf dem Elektro-Arbeitsplan steht die Saalbeleuchtung, die auf LED umgestellt werden soll. Das macht "Elektro-Peter", ein Fachmann.

Ein großes Projekt, bei dem die Ehrenamtler die vorbereitenden Arbeiten übernehmen, ist der Ausbau der ehemaligen Müllerwohnung. In den Zimmern sollen eine Tourist-Info der Gemeinde, ein Beratungs- und Leseraum sowie behindertengerechte sanitäre Anlagen entstehen. Begonnen werden soll unter der Bauleitung des Hohen Neuendorfer Büros Hauer noch dieses Jahr. Die über das ländliche Struktur­entwicklungsprogramm "Leader" geförderte Maßnahme dauert bis 2021.

"Der Erhalt des Denkmals, die Mühle als Kulturgut und museumspädagogischer Ort, alle Ehrenamtlichen in die Arbeit gut einbinden, historische Ausstellungen, eine Chronik – wir haben uns viele Ziele gesetzt, eine richtige Agenda 2034", sagt Siegbert Huhn, und es klingt wie ein Versprechen.