Heike Weißapfel

Oberhavel (MOZ) "Ach, von mir aus könnten wir schon etwas schneller fahren", sagt Ines Kalb energisch. "Sonst fahre ich im Schnitt so 18 Kilometer pro Stunde." Andere finden 16 Kilometer gerade schnell genug. "Na, ich beschwere mich ja nicht", sagt die Radfahrerin fröhlich.

Die Gruppe, die sich morgens um ADFC-Tourenleiter Klaus Leistner auf dem Oranienburger Schlossplatz getroffen hat, ist Punkt Mittag am Etappenziel Grüneberg angekommen. Dort werden sie an der Kirche schon erwartet. "Die meisten werden mich nicht kennen", sagt der dienstälteste Bürgermeister im Kreis, Bernd-Christian Schneck, allzu bescheiden. Aber vielleicht trifft das auf Ines und Matthias Kalb sogar zu. Sie haben morgens in Strausberg die Räder aufs Auto geladen, um rechtzeitig in Oranienburg am Start zu sein.

Andere kommen aus dem Kreis und sind schon öfter dabei gewesen, einer kennt die Tour gut, weil er in Nassenheide wohnt. Auch der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann und Oranienburgs Stadtverordnetenvorsteher (beide SPD) fahren mit.

Nach 20 Kilometern Fahrt ist ein Drittel geschafft. Bernd-Christian Schneck lädt in die wohltemperierter Grüneberger Kirche ein, wo ein bisschen über Radwege, überholungsbedürftige und neue, endlich entstandene und heiß ersehnte geplaudert werden kann.

Nach der halben Stunde Rast geht es weiter Richtung Liebenberg, für eine Ehrenrunde durch den Schlosshof. Für längeres Verweilen ist keine Zeit. Weiter geht es nach Liebenwalde, und die finale Etappe führt über die Fahrradstraße über Bernöwe auf dem Radfernweg Berlin–Kopenhagen – insgesamt eine gelungene Fahrt über Radwege und ruhige Straßen, so Klaus Leistners Fazit.