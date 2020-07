Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Polizei meldete am Wochenende die Beschädigung des Buswartehäuschens am Grenz­übergang nach Polen. Am Sonnabendmorgen stellten Polizeibeamte fest, dass unbekannte Täter vier von fünf großen Scheiben des Wartehäuschens der Bushaltestelle direkt vor der Oderbrücke zerschlagen haben. Der Sachschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Zeugen. Vermutlich wurden die Scheiben in der Nacht von Freitag zu Sonnabend zerstört. Auch an Werbeschildern auf dem Weg zur Grenze wurden Beschädigungen festgestellt.

Im Stadtgebiet von Schwedt meldete die Stadtverwaltung bereits am Freitag Vandalismusschäden an Bushaltestellen. An mehreren Haltestellen über die Stadt verteilt wurden insgesamt sechs Glasscheiben mutwillig zerstört. Betroffen waren zum Beispiel die Bushaltestellen an der Friedrich-Engels-Straße, am Neuen Friedhof Richtung Vierraden. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Stadt stellte Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Außerdem wurden Schmierereien am jüdischen Ritualbad in der Gartenstraße festgestellt und beseitigt.