Ulf Grieger

Altfriedland (MOZ) Am Mittwoch will die Gemeindevertretung von Neuhardenberg den Beitrittsbeschluss zum Flächennutzungsplan fassen. Den Plan selbst, der bereits seit 2017 eine Fortschreibung erfahren hatte, hat der Landkreis bereits genehmigt. Aber damit auch Auflagen erteilt.

Dazu gehört die Änderung des Status des Areals der Kleingartenanlage "Am Wald" in Altfriedland. Im Plan ist die als "Sondergebiet Wochenendhausgebiet" ausgewiesen. Genauso wie die benachbarte Siedlung "Am Lettinsee", die ähnlich auch mit Wohnbungalows bebaut ist.

Doch nach dem MOZ-Bericht über die Sitzung des Neuhardenberger Bauausschusses, der die Erfüllung der Auflagen befürwortet hatte, meldete sich nun der Kleingartenverein "Am Wald" zu Wort. Dessen Vorsitzender Rudolf Bensler erklärte gegenüber MOZ, dass der Verein entgegen der Aussage der Verwaltung gar nicht in das Planverfahren einbezogen sei. "Wir wären zufrieden mit der Ausweisung als Wochenendhaussiedlung. Schließlich erfüllen wir gar nicht mehr die Forderungen nach dem Bundeskleingartengesetz und sind dabei, uns in eine solche Siedlung umzuwandeln", so Bensler. Einige Nutzer zahlten auch Zweitwohnungssteuer. "Etwa die Hälfte hat sein Grundstück gekauft; die andere Hälfte ist dabei", stellt er klar. Amtsleiter Tino Krebs erklärte dazu, dass die Auflage des Kreises zunächst erfüllt werden müsse: "Man kann den Plan ja immer noch mal ändern."