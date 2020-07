Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das Restaurant "Stadtnítte" in Bad Freienwalde ist geöffnet, verbirgt sich aber derzeit hinter einem Gerüst. "Der alte Putz wird abgeklopft und erneuert", sagt Inhaber Manfred Türschmann, der die Gaststätte mit seinem Lebensgefährten Wolfgang Kittel betreibt.

"Es sah einfach nicht mehr schön aus", fügt er hinzu. Das wohl um 1905 gebaute Haus sei selbst kein Denkmal, befinde sich aber im denkmalgeschützten Altstadtkern von Bad Freienwalde. Deshalb werde die Fassade genauso wieder hergestellt, wie sie war und auch in dem gleichen gelben Farbton gestrichen wie das ganze Haus. Er werde jedoch nur die Fassade im Bereich der Gaststätte sanieren. Mehr wäre eine zu hohe Investition.

Tierkreiszeichenuhr von 1980

Markant am Haus ist die Tierkreiszeichen-Uhr. "Nachdem die den Giebel verdeckenden Häuser abgerissen waren, initiierte die Stadt um 1980 einen Ideenwettbewerb", berichtet Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums. Den ersten Preis erreichte Heidrun Markiewitz, die eine große Uhr mit Ziffern als Tonmedaillons mit den zwölf Tierkreiszeichen vorsah. Eines dieser Medaillons, die Heidrun Markiewitz selbst modelliert hatte, wiegt 100 Kilogramm. Entsprechend aufwendig war die Arbeit, für die Schlossermeister Müller in Vevais extra eine stabile Staffelei gebaut hat. Das Turmuhrwerk stammt aus einer Uhrenfabrik im sächsischen Frankenberg. Als schwierig gestaltete sich nach dem Brand der Keramiken im Schamottewerk deren Befestigung an der Giebelwand. "Seitdem ist die Keramikuhr eine Zierde unseres Stadtbildes, wird immer gut gewartet und zeigt deshalb auch stets die richtige Zeit an", erklärt Schmook. Nicht ganz, weiß Manfred Türschmann. Irgend etwas sei ein bisschen schief eingebaut. Die Uhr ziehe sich selbst auf. Beim Wechsel von Sommer- und Winterzeit hält er sie an und startet sie neu.

Seit 1993 gehört Manfred Türschmann das Haus, seit 1990 betreibt er darin die Gaststätte. Dennoch sieht er keinen Grund zum Feiern. Denn der derzeitige Betrieb mit deutscher Küche sei noch nicht so alt. Zwischendurch habe er an gleicher Stelle ein chinesisches Restaurant betrieben. In den beiden oberen Stockwerken befinden sich drei vermietete Wohnungen.

Lehrling musste kochen

Mit den Einnahmen finanziert der Eigentümer die Betriebskosten für das Haus. Vielleicht auch deshalb hat er die wegen der Corona-Pandemie verordnete Zwangspause vom 23. März bis 14. Mai ganz gut überstanden. "Ich habe nur gehofft, dass es nicht zu lange dauert", sagt er. Geholfen habe ihm die staatliche Soforthilfe. Damit finanzierte er auch die Vergütung für seinen Auszubildenden in der Küche. Türschmann nahm sich Zeit und ließ die Ausbildung nicht schleifen. Ab und zu ließ er den Lehrling kochen. Manfred Türschmann und Wolfgang Kittel nutzten die Auszeit, um sich um ihr Wohnhaus mit Garten zu kümmern. Mit Außer-Haus-Service haben sie es gar nicht erst probiert. "Wir sind kein Imbiss und deutsche Küche wird dort verzehrt, wo sie gekocht wird"; so Türschmann. Er bestätigt: "Wir haben Umsatzeinbußen." Die Kunden seien noch zurückhaltend. Das Restaurant habe darauf spezialisiert, Trauerfeiern auszurichten. Diese seien in vergangenen Monaten ausgefallen oder auf zehn Personen reduziert worden. Positiv sei, dass mehr Tagestouristen den Weg in die Gaststätte finden.