Ein Verein bot 24 Kindern aus neun Orten in Schönfließ ein von der Aktion Mensch gefördertes Naturerlebniscamp. Drechsler Erwin Popp erklärte Toralf Reich sowie Justus Scheer und Justus Konstantin so manchen Kniff und Trick bei der Holzgestaltung an der Drechselbank. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Schönfließ Bereits zum dritten Mal organisierte der Verein Schönfließer Mitte ein von der Aktion Mensch gefördertes dreitägiges Naturerlebniscamp. Ihrer Einladung zu Sport, Basteln, Spiel und Entspannung folgten 24 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Die Teilnehmer des Camps aus Booßen, Lebus, Mallnow, Frankfurt sowie Zeschdorf und Schönfließ wurden von den Vereinsvorstandsmitgliedern Petra und Mike Golze sowie Maren Nickel, begrüßt. Sie bauten mit ihren Eltern auf dem Sportplatz kleine Zelte auf und wurden in zwei Gruppen eingeteilt: die "Himmelsstürmer", betreut von Maren Nickel, und die "Sternschnuppen", angeleitet von Jana Härke.

Neben Spiel- und Sportmöglichkeiten auf dem Gelände, unter anderem an der erst kürzlich vom Verein Schönfließer Mitte mit Unterstützung der "Action Mensch" errichteten Tischtennisspielstätte, lockten die Kinder vor allem vielfältige Bastelangebote. So fertigten sie unter anderem Basecaps mit dem Camp-Maskottchen "Erdmännchen Gustav" und individuelle Buttons an. Zudem bearbeiteten die Kinder Specksteine und verwandelten sie in Modeschmuck. Anschließend nagelten und schraubten die Mädchen und Jungen mit Feuereifer Nistkästen zusammen und versahen die einzelnen Vogelhäuser mit bunten Farbanstrichen.

Senioren sorgten für Bretter

Das Grundmaterial für diese Aktion - zugeschnittene Bretter - hatten die Senioren Achim Reinhard und Eckhard Pappelbaum vorbereitet. Der erste Tag klang mit einem Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel, Stockbrotbacken, Popcorn, frischen Waffeln und einem Kinderliederprogramm mit Annegret Moosdorf aus. In der Nacht wachten Lucas Härke und Timm Thäns über den Schlaf der Campteilnehmer. Das Programm am Sonnabend vormittags gestalteten Mitglieder vom Verein Sozialart , der Kulturmühle Lietzen. Sie rückten das Thema: "Natur - Luft und Wasser" in den Mittelpunkt ihrer Offerten. So konnten die Kinder unter anderem an einer Bastelstation Wasserluftdruckflugkörper herstellen. Bei folgenden Startversuchen erreichten einige der Raketen unter dem Jubel ihrer Erbauer beachtliche Flughöhen.

Gemeinsam mit Jörg Oehley beobachteten die Mädchen und Jungen zudem in nahen Hecken und Baumwipfeln Vögel. Von Inga Brandt erfuhren sie schließlich mehr über Ursachen und Folgen des Klimawandels. Am Nachmittag stellten die Campteilnehmer Seife her, drechselten mit Erwin Popp aus Booßen und nahmen an Sportwettkämpfen sowie einer Yoga-Unterweisung mit Anja Nadine Köhler aus Frankfurt(Oder) teil. Das Naturcamp endete nach einer weiteren Nacht mit einigen lästigen Mücken am Sonntag mit einem großen gemeinsamen Sportwettkampf der Kinder und den sie wieder abholenden Eltern. Die Organisatoren äußerten sich zufrieden über seinen guten Verlauf. Eltern lobten das Engagement der Vereinsmitglieder, die ideenreiche, aufwändige Betreuung ihrer Kinder sowie die freundliche Unterstützung des Camps durch zahlreiche Familien der Schönfließer Dorfgemeinschaft. Sie hatten unter anderem mit Marmeladen, Honig und frischem Obst den Speiseplan der Ferienkinder bereichert.