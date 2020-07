Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Ordentlich "Wums unter der Haube" hatten fast alle der rund 70 Fahrzeuge, die am Sonnabend den Weg zum Ziegeleipark Mildenberg fanden. Die regionale Autotunerszene folgte der Einladung zu Bunker, Beatz & Cars, in diesem Jahr kombiniert mit dem Autokino, das zu fortgeschrittener Stunde den Actionfilm "The Fast und the Furios: Tokyo Drift" zeigte.

Doch vorher gab es vor allem Ohrenbetäubendes zu hören. Entweder aus dem Auspuff oder aus den Lautsprechern aufgemotzter Autos konnte es einigen gar nicht laut genug schallen. Schließlich gab es einen Wettbewerb, bei dem es auf den höchsten Dezibelwert (dB) ankam und weniger auf Schönheit. Also wurden die Gaspedale bis zum Anschlag durchgedrückt und die Soundanlagen ordentlich aufgedreht. Wobei ein alter Tatra-Lkw den aufpolierten Boliden ein wenig die Schau stahl. Das monströse Gefährt mit den vier Achsen dröhnte nur so über den Platz, dass sich einfach jeder danach umdrehen musste. Das Fahrzeug kann auch fürs Autokino angeheuert werden. Zehn Leute finden auf der Ladefläche Platz und haben von dort oben einen fantastischen Blick über die davor parkenden Autos auf die große Leinwand.

Doch das Autokino schien an diesem warmen Sommerabend zunächst Nebensache zu sein. Vor allem die Männer standen mit ihren PS-strotzenden Autos im Mittelpunkt. Es wurde viel gefachsimpelt. Moderator Travis Flasshoff vom Potsdamer RTS-Team, das für die Schallmessungen verantwortlich war, führte gekonnt durch die Motorshow, die aber auch bei den Frauen das Herz für schnelle und laute Autos höher schlagen ließ. Details der Fahrzeuge konnten dank moderner Videotechnik anschaulich auf die elektronische Leinwand übertragen werden.

Die Veranstaltung "Bunker, Beatz & Cars" hat mittlerweile so was wie Tradition im Ziegeleipark Mildenberg. Vor fünf Jahren fand das Treffen erstmalig im Ziegeleipark Mildenberg statt. Eigentlich ein Publikumsmagnet. Jedes Jahr gab es so um die 2 000 Besucher, wenn die Motoren heulten und die Bässe wummerten. Doch in diesem Jahr war alles ein wenig anders, Corona-bedingt musste die Opel-Interessengemeinschaft Gransee als Ideengeber und Veranstalter zwei Gänge herunterschalten. Auf viele Höhepunkte musste verzichtet werden.

Der 37-jährige Normen Wendrich aus Gransee, selbst stolzer Besitzer von sechs Autos, zeigte sich zwar mit dem Verlauf der Abendveranstaltung zufrieden, enttäuscht war er jedoch von der vergleichsweise geringen Resonanz, fanden doch nur etwas mehr als 70 Fahrzeuge den Weg auf das Veranstaltungsgelände. Doch trotz fehlender Masse gab es auch viel Klasse zu bestaunen. So etwa einen 450 PS-starken Ford Mustang, den Michael Baage vorfuhr und der beim db-Contest mit ohrenbetäubenden 121,2 Dezibel, gemessen am Auspuff, aufwarten konnte. Es sei bereits sein dritter Mustang, verriet der 33-Jährige sichtlich stolze Preisträger, der sich den Spaß rund 43 000 Euro kosten ließ.

In einem eher unscheinbaren VW Polo schlummerte die basslastige Soundanlage von David Cyranek: Auf maximal 144,3 Dezibel bringt es seine Musikanlage, die den kompletten Kofferraum seines Kleinwagens ausfüllt. Über die Auszeichnung freute sich der 23-Jährige, der die Leidenschaft seines Hobbys mit Freundin Lena Broschke aus Templin teilt. Schon jetzt ist klar, wenn die Pandemie im kommenden Jahr besiegt sein sollte, findet das Tunertreffen wieder im größeren Rahmen statt. Am 19. Juni 2021 geht das markenoffene Treffen in die nächste Runde, und zwar mit Sexy-Carwash, Cocktailbar, professionellem Fotoshooting und dem DJ-Team "Tongeber", das den Lärm der dröhnenden Motoren mit der Musik aus der Konserve noch überstimmen möchte. Die Veranstaltung in Mildenberg beginnt um 10 Uhr und endet um 20 Uhr.