Frankfurt (Oder) (MOZ) Jeder kennt das: Man fühlt sich hundeelend und muss doch stundenlang im Wartezimmer des Hausarztes ausharren. Bei jedem Hustenanfall wird man zudem schräg angeguckt, weil man ja die Viren im Raum verteilt. Wegen Corona wurde das Angebot der Videosprechstunden forciert, und inzwischen nutzen über 500 Arztpraxen in Brandenburg diese Möglichkeit.

Gewinnen können dabei beide Seiten: Patienten können sich lange Anfahrtswege sparen bzw. müssen nach einer Operation nicht gleich in die Praxis kommen, eine Op-Narbe kann auch am Bildschirm begutachtet werden. Laborergebnisse können ebenfalls online besprochen werden.

Andererseits profitieren auch die Arztpraxen, weil nicht so viele Patienten das Wartezimmer bevölkern, Ärzte und Mitarbeiter damit auch vor Infek­tionen geschützt werden. Zudem gibt es neben der Gesprächspauschale für die Onlinesprechstunde auch Zuschläge. Wichtig dabei ist allerdings, dass die Mediziner einen zertifizierten Videodienstanbieter nutzen, damit der Datenschutz jederzeit gewahrt bleibt. Und wenn sich die Videosprechstunden weiter so entwickeln, dann hat Corona in dieser Hinsicht sogar etwas Gutes bewirkt.