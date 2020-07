Glänzende Vorstellung: Kapitän Kevin Blumenthal (in Blau) organisierte nicht nur die Defensive prächtig. Er rückte bei Standards mit auf und traf per Kopf gegen seinen ehemaligen Verein. © Foto: Matthias Haack

Fünf Neue im Herrenteam des MSV: Florian Matthäs, Lukas Kraeft, Hannes Pöhl, Gabriel Machado sowie Hendrik Haack (von links) sollen dem Staffelfavoriten helfen, den Sprung in die fünfte Liga zu schaffen. Trainer Henry Bloch (hintere Reihe links) und Abteilungsleiter Stefan Prüfer zeigen sich zuversichtlich. Die nächste Aufgabe ist am Sonnabend ein Blitzturnier in der Sportschule Lindow. © Foto: Matthias Haack

Matthias Haack

Pritzwalk (moz) Thomas Huch verspüre nicht nur "echt riesige Vorfreude auf die Saison", wie er während des ersten öffentlichen Trainings sagte. Auch untermauerte er bei der Begrüßung der mit fünf Neuen ergänzten Elf die Vorgaben an alle: Sein Gremium setzt voraus, dass "im Pokal eine gute Rolle" gespielt wird und "wir hoch in die Oberliga wollen". Im Wettbewerb um den Landespokal quittierten die Neuruppin nach dem 2:4 gegen Groß Ziethen bereits in der ersten Runde. In den Punktspielen 2019/2020 betrug der Rückstand auf den Ersten, RSV Eintracht, zehn Punkte.

"Wir haben eine der besten Truppen in der Brandenburgliga und in dieser Konstellation sollte uns das gelingen." Thomas Huch legte den Finger jedoch sodann in die Wunde, als er die ernüchternde Heimbilanz aus der wegen Corona abgebrochenen Serie erwähnte. Von 27 möglichen Zählern blieben nur 18 in der Fontanestadt. Drei Remis und eine Niederlage trübten die MSV-Bilanz. Thomas Huch setzt genau da an: "Neuruppin soll eine Festung werden. Ich wünsche mir, dass hier keiner mit einem Punkt das Volksparkstadion verlässt."

Abteilungsleiter Stefan Prüfer stieß während des ersten gemeinsamen Zusammenkommens nach der extrem langen Zwangspause ins gleiche Horn: "Wir wollen nicht wie in den Vorjahren Dritter oder Zweiter werden." Helfen sollen dabei die Zugänge, die Prüfer und Trainer Henry Bloch wiederum sorgfältig gewählt haben und die "nochmals die Qualität anheben", wie Stefan Prüfer im Interview erwähnt, das in einer der kommenden Ausgaben erscheinen wird. Und er nutzte die Saisoneröffnung auch zum Mahnen: Bei aller Vorfreude auf den Ball sollte nicht vergessen werden, dass der Sport im Kampf gegen die Pandemie eine Vorreiter- und Vorbildrolle einnimmt. Ob dies nun der Abstand außerhalb des Trainings oder die persönliche Trinkflasche geht – die Auflagen seien strikt einzuhalten.

Der Tabellenzweite der Corona-Saison verkleinert seinen Kader etwas: Tobias Voelkel (Altlüdersdorf), Tim Schultka, Marlon Kyek (beide Studium) und Jacob Krüger (Neustadt) verließen den Verein. Oleksandr Stepanyshin hängt in seiner ukrainischen Heimat auf Grund von Visum-Forderungen fest. Kann sein, so Stefan Prüfer, dass er dort bleiben muss, kann aber auch sein, dass er morgen wieder hier ist. Daniel Fraufarth sowie Marcel Weckwerth beendeten ihre Karriere. Sie wollen am letzten Juli-Freitag die Wegbegleiter zum Abschiedsspiel auf den Rasen bitten. Damit schmolz die Mannschaft wohl um sieben. Es kommt ein Quintett.

Als Keeper rückt Hannes Pöhl aus dem eigenen Nachwuchs an die Seite von der Nummer 1, Sabri Vaizov. Mit Lukas Kraeft (Hertha II) und Hendrik Haack (1. FC Frankfurt) wird Henry Bloch die Defensive verstärken. Vorn hinterließen zwei Neue am Sonnabend beim Testspiel gegen den Pritzwalker FHV schon deutlich Spuren: Gabriel Machado (Werder) und Florian Matthäs (Ludwigsfelde). Gefehlt haben beim 6:2 (4:0)-Sieg gegen den Landesklasse-Vertreter noch Vadim Logins (Urlaub), Luca Wegener (privat) sowie Marcus Lemke, der vermutlich noch Monate benötigen wird, um seine Schambein-Verletzung vollständig auszukurieren. Neu besetzt haben die Fontanestädter zudem die Aufgabe des Zeugwarts: Jörg Rose kümmert sich nun als Übungsleiter noch intensiver um die fußballerische Ausbildung seinen Sohnes – beim MSV. Er gab sein Ehrenamt nach 16 Dienstjahren ab. Sein Nachfolger ist der omnipräsente Patrick Jähn.

Eine Viertelstunde hielt im Vorbereitungsspiel das Pritzwalker Bollwerk, dann träumte die Abwehr des Gastgebers zweimal bei Standards. Erst köpfte der bärenstarke Kapitän Kevin Blumenthal ein (19.), dann Rafael Prudente (29., 32). Alexander Kratz, Florian Matthäs und Dimitar Milushev erzielten die weiteren Treffer für die Neuruppiner, die zwischenzeitlich auf 6:0 enteilt waren. Allerdings wehrte sich Pritzwalk nicht nur im letzten Drittel, die Heimelf setzte immer mehr Nadelstiche. Martin Rohde (73.) und der ehemalige MSVer Jan Eßmann (83.) bestraften die Nachlässigkeiten in der Neuruppiner Abwehrarbeit mit ihren Treffern.

"Ich hatte meine Mannschaft so eingestellt, dass wir heute Lehr- und Laufgeld zahlen", sagte Trainer Markus Hinz. Wären die beiden Standardtore nicht gekommen, hätte sich der Unterklassige länger im Spiel gehalten, so der Coach. Aber "letztlich sah man schon unser bekanntes Manko: die Handlungsschnelligkeit." Henry Bloch zeigte sich mit dem Spielbeginn und -ende unzufrieden. Eine Viertelstunde habe seine Elf benötigt und dann erst aus Standards, beide von Maurice Malak vorbereitet, getroffen. Er wollte mehr spielerische Elemente sehen. Zehn klare Torchancen forderte er in den ersten 45 Minuten, acht zählte er. "Das ist okay." Nach vier Wechseln in der Trinkpause Mitte der zweiten Halbzeit kam der Brandenburgligist aus dem Rhythmus.