Gabriele Rataj

Altlandsberg Jetzt ist auch die verschobene Ausstellung zum Kulturland-Jahresthema "Krieg und Frieden. 1945 und die Folgen in Brandenburg" aufgestellt worden.

Seit dem Wochenende können Besucher bei einem Rundgang an vier Plätzen innehalten: am Rathaus, neben der Mauer des städtischen Friedhofs, auf dem Markt und dem Kirchplatz. Auf großformatigen Tafeln wird dort unter dem Motto "Denk-Mal an den Krieg. Altlandsberger Monumente in Friedenszeiten" ortsbezogene Geschichte reflektiert. Bürgermeister Arno Jaeschke und Kulturland-Geschäftsführerin Brigitte Faber-Schmidt erinnerten zur Eröffnung an die mit solchen Denkmalen verbundenen Zäsuren in der Geschichte. Sanierungsbeauftragte Grit Burkhardt dankte den ehrenamtlich für den Inhalt der Aufsteller Beteiligten. Über die App Hearonymus kann eine Führung jederzeit auch per Smartphone erfolgen.