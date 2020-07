Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Während sich die Regierungschefs der 27 EU-Länder am Wochenende mit den künftigen Finanzen der Gemeinschaft herumplagten, will Brandenburgs Finanz-und Europaministerin ab heute auf einer dreitägigen Fahrradtour zahlreiche Akteure der Grenzregion treffen.

Frau Lange, hätten Sie gedacht, dass sich der EU-Gipfel auf das 1,5-Billionen-Paket zur Bewältigung der Corona-Krise und den EU-Haushalt bis 2027 einigen könnte?

Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Der Finanzbedarf der EU ist groß und mit den Briten ist der zweitgrößte Nettozahler gerade ausgetreten. Nun ist guter Rat teuer, auch im Wortsinne: Deutschland allein trägt zum EU-Haushalt bislang etwa ein Viertel bei. Und der finanzielle Beitrag Deutschlands soll in Zukunft deutlich steigen.

Die Brandenburger fragen sich ja, was überhaupt für unser Land dabei herauskommt?

Die EU-Strukturförderung hat uns in Ostdeutschland sehr geholfen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Allen ist aber klar, dass wir in Zukunft weniger Geld von der EU als in den vergangenen sieben Jahren erhalten werden. Da waren es noch 2,2 Milliarden Euro. Das Land hat sich insgesamt gut entwickelt, darum gibt es künftig auch weniger Förderung. Vergessen wir nicht: Noch vor zehn Jahren sind wir davon ausgegangen, dass wir ab 2021 gar keine Mittel mehr von der EU bekommen würden. Das ist jetzt nicht so.

Also bringen Sie auf ihrer Fahrradtour erstmal keine Geldankündigungen mit?

Mein Ziel ist ein anderes. Ich hatte zwar während der Corona-bedingten Grenzschließung mit zahlreichen Akteuren aus der Grenzregion zu tun, in meiner neuen Funktion aber bisher kaum Gelegenheit, um die Grenzregion selbst zu erkunden. Ich möchte mir einige bereits laufende grenzüberschreitende Projekte anschauen, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern über ihren Alltag und ihre Probleme sprechen. Besonders gespannt bin ich auf meine ersten Besuche an der Europa-Universität in Frankfurt und beim deutsch-polnischen Zentrum der Polizei- und Zollkooperation in Swiecko.

Auf Ihre Initiative hatten ja polnische Berufspendler während der Grenzschließung Unterstützung erhalten, damit sie hier übernachten können. Wie kam es dazu?

Nicht nur Polen hatte wegen Corona seine Grenzen weitgehend geschlossen, sondern wir Deutschen auch gegenüber anderen Ländern. Zur Pandemiebekämpfung macht das auch durchaus Sinn. Nur können die polnischen Beschäftigten dann hier nicht mehr arbeiten, worauf die Betriebe aber angewiesen sind. Wir standen mit dem polnischen Botschafter in Berlin und anderen in engem Kontakt und haben versucht, eine pragmatische Lösung zu finden. So wurde das Pendlerhilfsprogramm erfunden.

Sie besuchen jetzt die Region Polens, die bei der kürzlichen Präsidentenwahl pro-europäisch gestimmt hat. Aber es gibt ja auch noch andere Regionen. Wie lautet Ihre Botschaft an die Nachbarn?

Dass wir sehr intensiv und auf allen Ebenen weiter zusammenarbeiten wollen. Die Wahlentscheidung des polnischen Volkes ist zu respektieren. Im Übrigen werden Sie in ganz Polen niemanden finden, der sich nicht als Europäer versteht. Vorsicht also bei der Wortwahl! Zu Recht versteht sich ganz Polen als Kerneuropa, umstritten dagegen ist die Haltung zur EU. Das ist nicht dasselbe.

Wir müssen jetzt vor allem im Alltag weiterkommen. Ich denke zum Beispiel an die Bahnverbindungen nach Stettin und Breslau. Mein Ministerium wird in diesem Jahr eine Strategie für den Grenzraum entwickeln, die die Aktivitäten bündelt, die in den Ressorts der Landesregierung laufen. Deshalb gibt es nun mit meinem Staatssekretär Jobst-Hinrich Ubbelohde auch einen eigenen Polenbeauftragen des Landes.