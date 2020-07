Peggy Lohse

Beeskow/Bad Saarow (MOZ) Die Bahnstrecke zwischen Bad Saarow Süd und Beeskow wird nicht wieder in Betrieb genommen werden können. Weil im entsprechenden Abschnitt seit Stilllegung der Strecke im Jahr 2006 bereits Grundstücke von den Bahnbetriebszwecken freigestellt, das heißt entwidmet worden sind, besteht "kein Zeit- und Kostenrahmen für eine Reaktivierung". So heißt es in der Antwort des Brandenburgischen Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Christian Görke (Fraktion Die Linke) über die aktuelle und mögliche künftige Nutzung des alten Streckenverlaufs im heutigen Kreis Oder-Spree.

Kein Radweg geplant

Für den Streckenabschnitt Fürstenwalde – Bad Saarow ist die DB Netz Eigentümerin und Betreiberin der Eisenbahninfrastruktur, heißt es weiter in den Ausführungen. Die Strecke ist im Abschnitt Fürstenwalde – Bad Saarow Klinikum in Betrieb und wird durch die RB 35 bedient. Für den Streckenabschnitt Bad Saarow – Bad Saarow Süd ist Eigentümerin und Betreiberin die Scharmützelseebahn GmbH. Diese plane zurzeit auch die Inbetriebnahme des Abschnittes Bad Saarow Klinikum – Bad Saarow Süd. Auf die Frage zu geplanten Gleisentfernungen oder Umnutzung des Bahndamms als Radweg gab es ebenfalls eine negative Antwort. Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.