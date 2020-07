Jacqueline Westermann

Berlin Einen Schritt von der stark befahrenen Straße und man ist umgeben von Ruhe und Grün. Sehr viel Grün. Die Königliche Gartenakademie in Dahlem steht auf dem Gelände der ehemaligen Königlichen Gärtnerlehranstalt von Peter Joseph Lenné unweit des Botanischen Gartens und ist Pflanzenparadies und Ort der Erholung zugleich.

"Ich hatte Glück, vom ersten Tag an dabei zu sein und die Vision der Akademie mitzugestalten", berichtet Chefgärtnerin Thea Carlin. Die weltweit renommierten Gartenarchitektinnen Gabriella Pape und Isabelle van Groeningen und Schöpferinnen der Akademie nach englischen Vorbild wollten die Gartenkultivierung für die breite Öffentlichkeit zugänglich machen.

Greifbare Gartenkultur

Thea Carlin lernte in der Gärtnerei von Karl Foerster, berühmter Staudenzüchter und Gartenphilosoph aus Potsdam. Und über die Foerster-Familie kam es schlussendlich zum Kontakt mit Pape und van Groeningen – seit zwölf Jahren sind sie nun das eingeschweißte Team hinter der 2008 eröffneten Akademie, gemeinsam mit rund 60 Mitarbeitenden. "Ich lebe meine Gärtnerei, das ist auch mein Baby", sagt Thea Carlin stolz, während sie über das 7000 Quadratmeter große Gelände führt. Leidenschaftlich beschreibt sie die Charakteristika eines von ihr angelegten Staudenbeetes: "Ein Beet ist wie ein Theaterstück. Es braucht Haupt- und Nebendarsteller und Statisten."

Das Zentrum der Gartenkultur hat ein Designstudio, eine Gärtnerei mit Baumschule und Aufzucht, betreibt ein Café und seit diesem Jahr einen Gartenservice, der Gärten anlegt und pflegt. Alle Verkaufsbereiche sind mit dem Garten verwoben, das Vemehrungshaus steht neben dem Gewächshaus für Biokräuter, der Seminarraum reiht sich an einen kleinen Shop, ein Terrassenentwurf steht unweit kleiner Gewächshäuser für daheim. Und immer wieder Pflanzen. "Alles, was Sie sehen, können Sie kaufen", erklärt die Chefgärtnerin. Jeder Teil ist liebevoll dekoriert. "Hier steht nichts zufällig irgendwo" – den Kundinnen und Kunden soll veranschaulicht werden, was möglich ist, wie Design und Pflanzen wirken. Das mache es greifbarer.

Nicht nur durch Verkauf und Beratung wollten sie Wissen vermitteln. "Wir bilden Kunden weiter, lehren Profis und bilden aus", zählt Thea Carlin auf. Vor allem in den Gartenkursen, die sie jetzt wieder unter Auflagen anbieten können, solle das Wissen der Akademie-Begründerinnen und Mitarbeitenden weitergegeben werden. Sie wollen "das Gärtnern beibringen", wie Carlin es formuliert. Das Konzept vermitteln, dass man nicht in den Garten ginge, um zu arbeiten, sondern dass man gärtnert. Die Kurse gibt es zu allen Bereichen, von bestimmten Pflanzen bis zum Anlegen von Schattengärten oder Balkondesign. Es werden alle Niveaus angeboten. Neben den Kursen gibt es auch Führungen, die sich immer mit aktuellen Themen beschäftigen, zum Beispiel was im Garten im August zu tun ist.

Ort der Fröhlichkeit

Die Akademie ist gefragt wie eh und je. Während der Corona-Hochphase zeigten sich auch hier die Auswirkungen: "Es kamen so viele Leute", erinnert sich die Chefgärtnerin. Während einige das Brotbacken entdeckten, konzentrierten sich andere auf das Hobbygärtnern. Vor allem viele Jüngere seien in den letzten Monaten vorbeigekommen, um sich mit Pflanzen einzudecken. "Wir waren anfangs sehr in Sorge, dass wir schließen müssen", erzählt Carlin. Das Café war zu, die Gärtnerei hingegen konnte offen bleiben. Carlin und Pape wohnten teilweise auf dem Gelände, um Präsenz zu zeigen und im Falle einer Schließung die Pflanzen versorgen zu können. Das Team arbeitete bis zum Umfallen, erzählt Carlin. Der Ansturm sei so groß gewesen, dass alle Hände gebraucht wurden. Die Chefgärtnerin ist überzeugt, dass die Akademie zu einem Ort der Fröhlichkeit in schwierigen Zeiten wurde. Und deswegen seien es die harten und fordernden Wochen wert gewesen. "Weil wir so, so viele Menschen glücklich machen konnten."

Info: Hintergründe zur Geschichte sowie das Kursprogramm online unter www.koenigliche-gartenakademie.de. Auskünfte werden auch telefonisch unter 03083220900 erteilt.