dpa

Potsdam Rund 110.000 Besucher hat die Potsdamer Ausstellung mit Werken von Claude Monet ins Museum Barberini gelockt. Diese Zahl schätzte das Museum vor dem letzten Tag der Schau am Sonntag.

Die Ausstellung "Monet. Orte" öffnete am 22. Februar und sollte ursprünglich bis zum 1. Juni zu sehen sein – wegen der Corona-Pandemie änderte sich dies. Das Museum Barberini schloss am 12. März und machte am 6. Mai unter Hygiene- und Schutzauflagen wieder auf.