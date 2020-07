Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch sind die Bauarbeiten im vollen Gange. Innen ist vielerorts sogar schon der Fußboden verlegt, außen wird gerade die Fassade aufgehübscht. Bauherr Thomas Oesterling (54), bekannt als geschäftsführender Gesellschafter der 1a AutoService Barnim GmbH mit Standorten an der Eberswalder Straße 25 und an der Eberswalder Straße 10, ist zufrieden mit den Sanierungsfortschritten. "Wir liegen bestens im Zeitplan", sagt der Unternehmer, der für den Erwerb, den Ausbau und die Vermarktung des geschichtsträchtigen Gebäudes extra die Wolfswinkler Haus- und Grundstücksverwaltungs GmbH gegründet hat.

Etwa 1,2 Millionen Euro investiert Thomas Oesterling auf dem Grundstück an der Eberswalder Straße 33, das zum Areal der ehemaligen Papierfabrik Wolfswinkel gehört. In einem Nebengebäude wird die Autowerkstatt untergebracht, für die es an der bisherigen Adresse, der Eberswalder Straße 25, viel zu eng geworden ist. Das Haupthaus, in den siebziger Jahren als Verwaltungssitz der Papierfabrik errichtet, war nach der Wende einige Zeit von einem Fliesenhandel genutzt worden.

Sechs Einzelbüros zu vermieten

Seit Oktober vorigen Jahres werden die auf zwei Etagen verteilten 990 Quadratmeter Nutzfläche in einen Bürotrakt umgewandelt. Oben zieht die Kreishandwerkerschaft Barnim ein, in deren Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Barnim auch der 1a AutoService Mitglied ist. Das untere Stockwerk bietet Platz für die Büroräume der Firma von Thomas Oesterling und für sechs je 29 Quadratmeter große, einzeln vermietbare Büros. "Mit der Vermietung beginne ich im September. Voranfragen nehme ich aber jetzt schon entgegen. Der Mietpreis ist Verhandlungssache", betont der Investor, der hervorhebt, dass die untere Etage rollstuhlgerecht hergerichtet wird. Für den Standort spreche die zentrale Lage direkt an der innerörtlichen Bundesstraße 167 unweit des Bahnhofs, findet Thomas Oesterling. Für Besucher und Mieter werden 66 Stellplätze bereitgestellt.

Flucht nach vorn angetreten

"Wir haben zwei Jahre intensiv nach einer neuen Bleibe gesucht", sagt Kerstin Rehfeldt, die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft. Die Probleme an der Freienwalder Straße 44 hätten schon damit begonnen, dass der dort nach der Wende erfolgte Umbau kostenmäßig aus dem Ruder gelaufen sei. "Als ich 1999 mein Amt antrat, war die Kreishandwerkerschaft überschuldet", blickt Kerstin Rehfeldt zurück. Der von ihr verfolgte strikte Sparkurs habe die finanzielle Lage zwar deutlich entspannen können. Doch die wichtigste Konsequenz sei damals gewesen, das Gebäude zu verkaufen. Seither sei die Kreishandwerkerschaft nur noch Mieter gewesen. Mit jedem Eigentümerwechsel hätten sich die Bedingungen weiter verschlechtert. Zuletzt habe es selbst an Parkplätzen gefehlt, was es zum Beispiel erschwerte, den Meistersaal zu nutzen. "Am alten Standort standen uns 250 Quadratmeter zur Verfügung, am neuen sind es 450", sagt die Geschäftsführerin. Und die Miete sei wirklich akzeptabel.

Kontakt für Miet-Interessenten: Tel. 03334 383511