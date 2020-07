Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Frankfurter Weltkulturerbe retten" – so nennen Philip, Ira und Leonie vom Team des studentischen Unithea-Festivals ihre Mission.

Zu retten ist die in Schwierigkeiten geratene "Havana Bar", ein langjähriger und enger Festivalpartner, deren Betreiber Osmany Ventura Unithea "viel zu verdanken" habe. Davon erzählen die Festivalmacher im Video zur Spenden-Kampagne, die sie auf der Crowdfunding-Plattform Startnext Anfang Juli für ihren Freund initiiert haben. Auch Gäste und Mitarbeiter kommen zu Wort, schwärmen von "einmaliger Atmosphäre", "kubanischem Flair", "gutem Essen und der freundlichen Bedienung".

Viele Frankfurter wissen, dass die Baracke mit dem strandbar-artigen Freisitz an der nördlichen Oderpromenade ein gefragtes Lokal, ja für manche Kult ist. Gehört sie doch zu den wenigen Orten in Frankfurt, an dem Studierende, Zugezogene und Verwurzelte verschiedener Generationen zusammenkommen.

Havana-Wirt Osmany Ventura schildert im Video, dass ihm die Corona-Krise finanziell zu schaffen gemacht habe. Darüber hinaus müsse er mittelfristig aus dem Gebäude raus und sich einen neuen Standort suchen. Denn das Gelände wurde verkauft, der neue Eigentümer wolle neu bauen. Dass diese Situation vielen nicht egal ist, zeigt die bis Sonntag gespendete Summe über 2800 Euro von 55 Spendern. Damit ist das erste Spendenziel von 3000 Euro zum Auffangen der Corona-Schulden fast erreicht. Der zweite Zielbetrag von 10 000 Euro ist dem Neustart der Bar gewidmet.

Trotz des Zuspruchs hat Ventura Stress. Denn auf den Kampagnen-Aufruf folgten in sozialen Netzwerken auch negative Reaktionen. Behauptet wurde, in der Havana-Bar seien Corona-Partys gefeiert worden, für die der Wirt hohe Strafen bekommen habe – daher rührten die Schulden.

Osmany Ventura dementiert das. Es habe weder Besuch noch Strafen von Polizei oder Ordnungsamt gegeben, sagt er. Durch die Schließzeit hätten sich offene Rechnungen über etwa 3000 Euro angesammelt, zwischenzeitlich hatte ihm der Stromanbieter gekündigt, mit der Beantragung staatlicher Hilfe habe er gezögert – Ventura war überfordert mit der Situation.

Auch vom Unithea, das in der Bar regelmäßig seinen Festivaltreff hatte, konnte die Havana-Bar in diesem Jahr nicht profitieren, weil die Veranstaltungen online stattfanden und für das Public Viewing die Internetverbindung in der Kneipe nicht ausreichte. "Osmany hat uns in all den Jahren unterstützt. Hat uns zum Festival den Schlüssel zur Bar überlassen", erklärt Philip Murawski, im Festival-Team seit 2014. "Dieser Treff war immer das Schönste an Unithea. Nun möchten wir Osmany unterstützen."

Zeitgleich mit dem Aktionsstart erhielt Ventura die Corona-Soforthilfe über 9000 Euro. "Meine Lage hat sich stabilisiert", sagt er dankbar. Aber das größere Problem bleibt: der Umzug. Das gespendete Geld möchte Ventura dann dafür einsetzen. Denn ein neues Lokal zu beziehen, bedeutet ein noch unbekannter Mietzins und hohe Investitionen in den Umbau.

Spenden unterwww.startnext.com/havana-bar-ffo bis zum Donnerstag, 23.59 Uhr.