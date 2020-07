Jürgen Rammelt

Rheinsberg Jane Zahn und ihr Mann Hans-Karsten Raecke, die mit der Musikbrennerei eine Kleinbühne in Rheinsberg etabliert haben, konnten am Freitag aufatmen: Endlich konnten sie Kultur für ein größeres Publikum anbieten. Nachdem die Corona-Pandemie mehrere Wochen keine Veranstaltung zugelassen hatte, kehrt langsam die Normalität wieder ein – mit Abstandsregeln, Kontakt-Listen und bei reduzierter Bestuhlung. Dennoch war jeder Platz besetzt. Einer, der daran Anteil hatte, war Gerald Wolf. Der Berliner Kabarettist, der sowohl am Freitag als auch am Sonnabend mit seinem Programm "Einer flog über das Virusnest" in der Musikbrennerei auftrat, sorgte dafür, dass die Zuhörer ihre Freude hatten. Obwohl sich die Corona-Pandemie wie ein roter Faden durch sein Programm zog, nahm er mit scharfer Zunge auch andere Themen unter die Lupe.

Ein Lied für Alexa

Los ging es mit einem "Liebeslied". Schnell stellte sich heraus, dass die Liebste auf den Namen "Alexa" hört. Dann war Wolf auch schon dabei, in gereimter Form zu verkünden, was die Dame alles kann und was sie mit ihren Liebhabern anstellt – vor allem, was die moderne Technik bei der Nutzung alles so nebenbei erfährt. Gerald Wolf entführte seine Gäste anschließend ins Autokino. "Hupen ist das neue Lachen", verriet er den Zuhörern, um sich dann dem Virus zu widmen. Damit war er voll im Thema. Im Laufe der nächsten Minuten unternahm Wolf mit seinen Gästen eine fiktive Weltreise in die Hotspots der Pandemie. Zu "kabarettistischen Ehren" kamen Brasiliens Präsident Bolsonaro genauso wie Englands Premier Boris Johnson, Donald Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, die sich mit den unterschiedlichsten Ratschlägen während der Pandemie zu Wort gemeldet und Berühmtheit erlangt haben. "So schwörte Weißrusslands Präsident Lukaschenko auf Wodka", wusste Wolf zu berichten.