Gollwitz Die Begegnungsstätte Gollwitz bietet vom 27. Juli ab 8.30 Uhr bis zum 31. Juli, 15.30 Uhr ein Ferienangebot für Kinder zwischen 6-14 Jahren. In altersgerechten Gruppen wird die Woche zum Thema "ICH im Netz" gestaltet.

"Zusammen wollen wir uns das Miteinander in sozialen Medien anschauen, über Engagement sprechen und viel in Bewegung sein", so Niels Haberlandt, Geschäftsführer der Begegnungsstätte Gollwitz.

Das Angebot ist ein kooperatives Lernangebot, das mit Inhalten des schulischen Bildungsangebots verbunden wird. Unter Berücksichtigung außerschulischer Methoden gibt es eine Kooperation mit Lehrkräften, die gemeinsam mit den Kindern in altersgerechten Gruppen arbeiten. Die Ferienfreizeiten werden gesondert durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg gefördert.

Pro Kind fallen dabei 125 Euro pro Woche an. Verpflegung, Bettwäsche, durchgängige Betreuung und Programm sind im Preis inbegriffen. Bezahlt werden kann in Bar oder EC Karte vor Ort.

Wer Interesse hat, sollte jedoch schnell sein: Anmeldeschluss ist der 23.Juli.