BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Am 16. und 17. Juli 2020 wurden in Brandenburg an der Havel mehrere Pkw entwendet.

So wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli ein blauer VW T4 Multivan entwendet. Der 60-jährige Geschädigte meldete sich telefonisch bei der Polizei und meldete, dass das Fahrzeug zuletzt im Veilchenweg im Stadtteil Görden im öffentlichen Straßenverkehr in einer Parkbucht vor dem Haus abgestellt wurde. Zu möglichen Tätern konnten keine Angaben gemacht werden.

Auch der Halter eines schwarzen Nissan X-Trail meldete am 17. Juli den Diebstahl seines Pkw in der Rathenower Landstraße in der Gartenanlage Altstadt Forst. In diesem Fall wurden auch Fahrzeugschlüssel entwendet, weshalb der Diebstahl mittels des Originalschlüssels nicht ausgeschlossen werden

In beiden Fällen wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem entwendeten Fahrzeug eingeleitet.