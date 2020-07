Simone Weber

Rathenow Zum leuchtenden Vergnügen sollte im August 2020 die Rathenower "Serenade unterm Sternenhimmel" werden. Die jährliche sommernächtliche Veranstaltung ist wegen Corona abgesagt. Alternativ setzt sich der Optikpark schon ab Samstag, 25. Juli, leuchtend in Szene. Für die Lichtinstallationen ist der Cottbuser Jörn Hanitzsch zuständig.

Während der 2019er Serenade waren seine 182 Licht spendenden Pinguine ein Anziehungspunkt. Tausende Fotos und Selfies dürften an dem Abend entstanden sein. Jetzt sind Hanitzschs Installationen komplexer. Bis 9. August wird an allen Bsuchstagen zu "Leuchtenden Picknickabenden" in den Optikpark eingeladen.

Der Künstler, der sich gern als "Chillout-Lichtdesigner" bezeichnet, kündigt insgesamt rund 180 verschiedenartigste Lichtskulpturen und -installationen an, die besondere Atmosphäre schaffen. Die Besucher könnten entlang dieser Installationen flanieren, sie auf Bänken, Liegen oder mitgebrachten Decken genießen. Es handele sich um kein Ereignis mit lauter Musik und viel Action. Die Besucher sollen entspannen und die Stimmung auf sich wirken lassen, so Hanitzsch. An Ständen wie einer leuchtenden Bowlebar gibt es Getränke und Snacks. Man kann sich aber auch einen Picknick-Korb in den Optikpark mitbringen. "Die Lichtinstallationen kommen mit zunehmender Dunkelheit immer mehr zur Geltung", sagt Hanitzsch: "So wird es auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben viele Selfies oder Fotos machen zu können."

Für die "Leuchtenden Picknickabende" vom 25. Juli bis 9. August, jeweils von 19.00 bis 23.00 Uhr, gelten gesonderte Eintrittspreise.