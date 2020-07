René Wernitz

Premnitz/Rathenow (MOZ) Die Crew des "Genossin Rosi" genannten "Traumschüffs" besteht aus Schauspielern, die mit der von Einschränkungen geprägten Corona-Lage durchaus umzugehen verstehen. Sie machen aus der Not eine Tugend und bieten während der gegenwärtigen Havel-Tournee viel Musik statt Theater. Etwa Jona Grubert griff beim Gastspiel in Rathenows Altem Hafen zur Gitarre und improvisierte spontan einen Havel-Blues. Die Tour führte zunächst von Havelberg aus flussaufwärts bis Brandenburg an der Havel. Jetzt geht es wieder abwärts. Vom 20. bis 23. Juli liegt das Hausboot an der Uferpromenade in Premnitz, und vom 25. bis 27. Juli macht es in Strodehne fest. Mehr Informationen zu den Projekten gibt es online auf www.traumschueff.de.