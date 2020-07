BRAWO

Niemegk (BRAWO) Ein Niemegker meldete am frühen Sonnabendabend der Polizei, dass in seiner Nachbarschaft lautstarke Musik abgespielt und dabei auch randaliert würde. Die Polizei nahm sich des Sachverhalts an und versuchte den Störenfried aufzusuchen.

Dieser war jedoch nicht da und auch von störendem Lärm konnte keine Rede mehr sein - die Polizei zog unverrichteter Dinge ab. Es blieb jedoch nicht bei der einen Meldung. Die Polizei rückte also erneut aus und konnte den 42-jährigen Störer antreffen.

Als dieser erkannte, dass die Polizei an seiner Tür steht, ging er mit einer abgebrochenen Bierflasche auf die Beamten zu, die den Angriff abwendeten. Aufgrund des Zustandes, physisch sowie psychisch, wurde ein Notarzt hinzugezogen. Da der nun Beschuldigte augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und auch psychische Probleme erkennbar waren, entschied der Arzt, dass eine medizinische Versorgung notwendig wäre.

Bei dem Beschuldigten konnten auch Betäubungsmittel aufgefunden werde. Es wurden mehrere Anzeigen gegen den Beschuldigten aufgenommen, unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Die Ermittlungen dauern an.