Mittelmark Mit dem Drusch der Gerste hat die Erntezeit im Land Brandenburg begonnen, es folgen Weizen, Roggen und Raps. Auf öffentlichen Straßen ist nun erhöhte Aufmerksamkeit und besondere gegenseitige Rücksichtnahme geboten, gerade bei Mähdreschern mit Überbreite. In der Vergangenheit ereigneten sich immer wieder Auffahrunfälle, da Auto- und Motorradfahrer die niedrige Geschwindigkeit und Größe von Erntemaschinen unterschätzten. Zudem kam es zu gefährlichen Situationen, weil Fahrer landwirtschaftlicher Maschinen beim Abbiegen die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Verkehrs unterschätzten. Ein erhöhtes Unfallrisiko besteht zudem bei schlechten Sichtverhältnissen, insbesondere in der Dunkelheit sowie durch verschmutzte Straßen. Der Landesbauernverband appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht zu nehmen und überall dort besondere Vorsicht walten zu lassen, wo bereits sichtbar Erntefahrzeuge im Einsatz sind. "Die Landwirte überprüfen aktuell noch einmal die Verkehrstüchtigkeit ihrer Fahrzeuge. Außerdem werden Vorkehrungen getroffen, um bei größeren Verschmutzungen auf den Straßen diese schon während der Feldarbeiten zu beseitigen. Ich gehe davon aus, dass wir unbeschadet unsere Ernte einfahren werden. An der einen oder anderen Stelle werden wir dabei auch auf die Geduld der anderen Verkehrsteilnehmer angewiesen sein. Um den Ernteverkehr in Ortslagen zu begrenzen, würden wir auch gern überregionale Straßen, wie beispielsweise Umgehungsstraßen, nutzen. Das ist leider derzeit nicht möglich", erklärt Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg. Der Einsatz von Erntetechnik bedeutet immer auch eine erhöhte Brandgefahr. Deshalb sind die Landwirte angehalten, Brandschutzstreifen anzulegen sowie Wasser und entsprechende Technik zur Gefahrenabwehr bereitzuhalten.