Borgsdorf (MOZ) Polizeitaucher der Technischen Einsatzeinheit Berlin haben bereits am Freitag bei einem Übungseinsatz im Börnersee in Borgsdorf Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Montag in Oranienburg mit.

Gefunden wurden mehrere 22-Millimeter-Geschosse, die in 2,50 Meter Tiefe auf dem Seegrund lagen. Eine unmittelbare Gefahr sei von den Geschossen nicht mehr ausgegangen. Das Hohen Neuendorfer Ordnungsamt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) seien über den Fund informiert worden.