Janine Richter/Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Am Montagmorgen kam es auf der A10 zwischen dem Dreieck Pankow und Barnim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Lkws kam aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen.

Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Sperrungen dauern an

Die A10 in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) einschließlich Überfahrt A114 in Richtung Frankfurt (Oder) ist (Stand: Montag, 12 Uhr) wegen der Bergung des Lkws noch gesperrt. Kürzlich wurde der linke Fahrstreifen geöffnet, damit der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden kann.