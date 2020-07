Dieter Seewald

Deetz/Brandenburg (Martin Terstegge) Der BSC Süd 05 bestritt am Wochenende seine ersten beiden Testspiele, die mit einem Sieg und einer Niederlage endeten.

Am Freitagabend trat die Mannschaft von Trainer Mario Block beim Kreisoberliga-Aufsteiger FC Deetz an. Mit einer völlig neu formierten Mannschaft taten sich die Gäste 45 Minuten lang, gegen erstaunlich gut mitspielende Gastgeber, recht schwer und führte zur Pause durch Treffer von Nils Mema (5.) und einen von Diego Lima de Mello sicher verwandelten Foulstrafstoß (25.), nur knapp mit 2:0.

Trainer Block wechselte zur Pause gleich mehrmals aus, was dem Spiel der Brandenburger sichtlich gut tat. Nun kamen von Außen immer wieder gefährliche Eingaben vor das Tor der Platzherren und fanden im Zentrum endlich ihre Abnehmer. So gelang am Ende, gegen nun kräftemäßig nachlassende Gastgeber, noch ein deutlicher 9:0-Erfolg.

Auf einen echten Prüfstein traf der BSC Süd 05 dann am Sonntag. Mit Tennis Borussia Berlin kam ein Regionalligaaufsteiger in die Havelstadt. An diesem Tage standen Trainer Mario Block gleich mehrere angeschlagene Spieler nicht zur Verfügung, aber die Mannschaft präsentierte sich gegen gut besetzte Hauptstädter von Anfang an in guter Verfassung. Immer wieder gelang es durch Willen und gute Zweikampfführung im ersten Durchgang das Berliner Spiel zu unterbinden und so gab es auf beiden Seiten vor der Pause nur wenige echte Tormöglichkeiten. Pech für die Nullfünfer, dass sich ein langer Ball über den Gästekeeper nur auf der Querlatte senkte (35.). Aber auch Süd-Schlussmann Daniel Wessel konnte vor der Pause geradenoch einen Schuss der Berliner mit den Fingerspitzen über die Latte lenken und so einen Rückstand verhindern.

Spielerische Vorteile der Berliner sahen die knapp 200 Zuschauer dann nach dem Wiederanpfiff, aber der BSC erfreute immer wieder mit engagiertem Spiel. In der 59. Minute gerieten die Gastgeber dann doch in den Rückstand. Durch zu zögerliches Eingreifen auf der rechten Abwehrseite gelang den Gästen, durch einen für Daniel Wessel unhaltbaren Schuss ins lange Eck, das 1:0.

Aus dem Spiel heraus fanden die Brandenburger kaum noch den Weg vor das TeBe-Gehäuse. Doch bei Fehlern der Berliner kamen sie dank ihres schnellen Umschaltspiels zu zwei guten Chancen durch Diego Lima de Mello (71.), dessen Schuss knapp am oberen rechten Toreck vorbei ging und in der 82. Minute traf Jose Silva Magalhaes nur das Außennetz.

Das bessere Aufbauspiel zeigten die Gäste, die auch durch ihre höhere Ballbesitzquote deutliche Vorteile gegenüber den Platzherren hatten. Torhüter Wessel musste mehrmals eingreifen, um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern, zog sich aber in einigen Szenen auch den Ärger von Trainer Block zu, wenn er nicht zur Seite abwehrte oder nicht schnell genug den eigenen Angriff einleitete. Beim 0:2 in der 86. Minute war er aber machtlos. Eine erneute Unaufmerksamkeit der Abwehr ermöglichte den Berlinern ein einfaches Kopfballtor.

BSC Süd 05: Wessel - Grundmann, Gereke, Mustapha, M. Barsalona, A.Barsalona, Marenin, Mema, Köhn, Magalhaes, Lima de Mello, El-Ali, Säger, Fischer, Fügner, Quy.