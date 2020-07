BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagabend, 19. Juli, einen Parkautomaten auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in Brandenburg an der Havel gewaltsam zu öffnen.

Dazu wurde versucht, mit zwei Metallbohrern die jeweiligen Schrauben am Automaten aufzubohren. Bereits vor ca. fünf Wochen gab es einen ähnlich gelagerten Vorfall bei dem es die Täter schafften den Automaten aufzubrechen.

Die Polizei fragt nun, wer Beobachtungen zu den Sachverhalten gemacht und sachdienliche Angaben machen kann. Hinweise sind unter der Telefonnummer 03381/560-0 bei Polizeiinspektion Brandenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.