Simone Weber

Reckahn Zu Corona-Zeiten machen viele Deutsche im eigenen Land Urlaub. Auf Kurz-Ausflügen kann man die Region (neu) entdecken – im Mittelmärkischen auf praktische und künstlerische Art. Der Förderverein Historisches Reckahn lädt mit der Kunstausstellung von Dorota Heinze-Loose und Angelika Tutka aus Brandenburg/Havel bis Mitte September im Schloss Reckahn zu einem Kurzausflug ein. Titel: "Unterwegs im Brandenburger Land".

Das nur zehn Kilometer von der Domstadt entfernte Reckahn ist seit der damals in Europa fortschrittlichsten Agrar- und Schulreformen des Gutsherren Friedrich Eberhard von Rochow seit 1773 bekannt. 2001 eröffnete das Rochow-Museum im bis 1729 im Barockstil erbauten Schloss mit seinem Landschaftspark. Zum Rochow-Museum, einem von nur 20 "Kultureller Gedächtnisorte" Ostdeutschlands, gehört die ehemalige, 1773/74 eröffnete Dorfschule mit dem Schulmuseum. Während die Bus-Gruppen als Besucher noch wegfallen, spüren die Museumsmitarbeiter derzeit, auch in der Woche, einen Anstieg von Individual-Touristen, die sich neuerdings auch gern aufmachen, um "Unterwegs im Brandenburger Land" sein.

In den vier Ausstellungsräumen im Obergeschoss zeigt Malerin Dorota Heinze-Loose über 20 Bilder: Landschaften um die Stadt Brandenburg an der Havel in Acryl, in Ei-Tempera, und auch Ortsansichten Reckahns, die extra zur Ausstellung im Schloss entstanden, sowie Blumenstilleben in Pastellkreide. "Schon in Halle, wo ich 15 Jahre lebte, wollte ich mich für Kurse an der Kunstschule Burg Giebichenstein für Zeichnen/Malen bewerben, besuchte dann aber Kurse an der Hallenser Volkshochschule. Seit 1998 beschäftige ich mich intensiv mit der Malerei und besuchte verschiedene Kurse an der VHS Brandenburg/Havel, seit 2005 den Kurs ‚Landschaftsmalerei‘ des Malers und Grafikers Jan Beumelburg. 2010 bis 2012 absolvierte ich ein Kunstfernstudium an der Hamburger Akademie", erzählt Dorota Heinze-Loose, die 2001 bis 2018 auch den Lehrbereich Kunst und Kultur an der VHS Brandenburg leitete. "Früher zeichnete ich mehr, unter anderem Porträts. Heute entstehen mehr Landschafts-Gemälde in Acryl. Seit 1984 wohnt Dorota Heinze-Loose, die 1969 im Alter von 14 Jahren mit ihrer Familie aus ihrer polnischen Heimat nach Deutschland übergesiedelt war, in Brandenburg/Havel.

Heinze-Loose stellt im Schloss Reckahn erstmals in einer Doppelausstellung mit ihrer befreundeten Fotografin aus. Angelika Tutka zeigt rund ein Dutzend Fotografien. "Sie entstehen immer zufällig. Meine kleine Kamera habe ich immer dabei. Die Landschafts- oder Naturfotos und Porträts zeigen oft spezielle Details eines Motivs, die sich aus einer ‚Draufsicht‘ ergeben, die ich über die Jahre angenommen habe und sind digital kaum bearbeitet", so die Fotografin, die 1990 mit Analog-Fotografie anfing. "Begonnen hat alles mit dem Schreiben kleiner Kurzgeschichten und Lyrik. Später kam die Lust am kreativen Gestalten und die Fotografie dazu." So sind auch drei Fotografien, gerahmt zusammen mit kurzen eigenen Mehrzeilern, ausgestellt. Die 1953 in Nordhausen geborene Angelika Tutka lebt seit 1976 in Brandenburg/Havel. Vor zehn Jahren heiratete sie im Standesamt des Schlosses Reckahn. So entstand auch der Wunsch hier einmal auszustellen.

Im Museumsshop kann man einige Werke beider Künstlerinnen als 2021er Bildkalender und als Postkarten kaufen.

"Unterwegs im Brandenburger Land" im Schloss Reckahn zeigt noch bis zum 13. September, Dienstag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr und Samstag/Sonntag 10 bis 17 Uhr, bei freiem Eintritt, Bilder von Dorota Heinze-Loose und Fotografien von Angelika Tutka. Zudem zeigt das "Café Clara" im Seniorenzentrum "Clara Zetkin" auf dem Brandenburger Görden bis Februar 2021 acht Brandenburger Stadtansichten der Malerin.